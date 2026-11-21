पंचायतीराज चुनाव में बांसवाड़ा जिले के मतदाताओं ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को बड़ा झटका दिया है। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भाजपा को दो और कांग्रेस को तीन पंचायत समितियों में नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने कई क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

जिले की 16 पंचायत समितियों के लिए मतदान हुआ था। इनमें गनोड़ा, छोटी सरवा, डूंगरा छोटा, सरेड़ी बड़ी और नाहरपुरा में पहली बार चुनाव हुए। पिछले पंचायतीराज चुनाव में जिले की 11 पंचायत समितियों में मतदान हुआ था। उस समय भाजपा ने बांसवाड़ा, तलवाड़ा और कुशलगढ़ पंचायत समितियों में अपना प्रधान बनाया था।

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इस बार भाजपा को बांसवाड़ा पंचायत समिति की 25 में से सिर्फ 5 और तलवाड़ा की 15 में से 5 सीटें मिली हैं। वहीं, कुशलगढ़ में भी पार्टी बहुमत से दूर रह गई। यहां 19 सीटों में से भाजपा को 8, कांग्रेस को 5 और बीएपी को 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस और बीएपी गठबंधन करते हैं तो यह पंचायत समिति भी भाजपा के हाथ से निकल सकती है। आनंदपुरी, सज्जनगढ़ और छोटी सरवन में तो भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई।

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बीएपी ने फहराया परचम

दूसरी ओर, कांग्रेस को भी अपने परंपरागत गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र की आनंदपुरी और गांगड़तलाई पंचायत समितियों में भारत आदिवासी पार्टी ने एकतरफा जीत दर्ज की है। आनंदपुरी की 15 में से 11 और गांगड़तलाई की 17 में से 9 सीटों पर बीएपी ने कब्जा जमाया है।

बीएपी ने कांग्रेस से घाटोल पंचायत समिति भी छीन ली है। यहां पार्टी ने 29 में से 17 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है।

गठबंधन से बनेगा बोर्ड

जिले की गढ़ी, तलवाड़ा, सरेड़ी बड़ी और छोटी सरवा पंचायत समितियों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। गढ़ी की 19 सीटों में से कांग्रेस और भाजपा को 7-7, जबकि बीएपी को 4 सीटें मिली हैं। तलवाड़ा की 15 सीटों में कांग्रेस को 7, भाजपा को 5, बीएपी को 2 और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है।

इसी तरह सरेड़ी बड़ी की 15 सीटों में कांग्रेस को 7, भाजपा को 6 और बीएपी को 2 सीटें मिली हैं। छोटी सरवा की 15 सीटों में कांग्रेस को 6, भाजपा को 4 और बीएपी को 5 सीटें मिली हैं। इन पंचायत समितियों में बोर्ड गठन के लिए गठबंधन की भूमिका अहम होगी।

10 साल बाद कांग्रेस की वापसी

बांसवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस ने 10 साल बाद वापसी की है। पार्टी ने 25 में से 13 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। पिछले दो चुनावों से यहां भाजपा का बोर्ड था।

वहीं, पहली बार चुनाव वाली पंचायत समितियों में नाहरपुरा में बीएपी, जबकि गनोड़ा और डूंगरा छोटा में कांग्रेस को जीत मिली है।