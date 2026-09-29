राजस्थान: पंचायत चुनाव पर भाजपा का फोकस, झालावाड़ में सीएम भजनलाल ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

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मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता अपने निजी कामों को पीछे छोड़कर संगठन और समाज के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं भी कार्यकर्ता के रूप में संगठन में काम किया है, इसलिए कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघर्ष और उनकी भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उनके माध्यम से सामने आने वाले विकास कार्यों को पूरा करने में सरकार की ओर से संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी में जुटने का संदेश दिया। उन्होंने पंचायत समिति और जिला प्रमुख के पदों पर भाजपा के प्रतिनिधियों को जिताने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचकर संगठन की गतिविधियों को मजबूत करना होगा। प्रत्येक बूथ पर सक्रियता और जनता के बीच लगातार संपर्क को चुनावी तैयारियों का आधार बनाने की बात कही गई।मुख्यमंत्री ने हाल में हुए निकाय चुनावों में भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी को सफलता मिली है और अब इसी अनुभव को पंचायत चुनाव में भी काम में लेना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की वह ताकत है, जो आगे चलकर विधायक और सांसद तैयार करता है। इस दौरान सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया गया।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संदेश देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से आने वाले जनहित और विकास से जुड़े कामों पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर आए और निराश होकर लौटे, यह उचित नहीं है। कार्यकर्ताओं को संगठन की प्राथमिक कड़ी बताते हुए उन्होंने सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी यात्राओं को लेकर कांग्रेस की ओर से संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लगाए गए आरोपों पर कहा कि विपक्ष को तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को आमजन तक पहुंचाने की अपील की।मुख्यमंत्री ने ‘राइजिंग राजस्थान’ का उल्लेख करते हुए प्रदेश के विकास के लिए सरकार, संगठन और जनभागीदारी के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी गांव-ढाणी तक पहुंचाने को कहा।पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मंगलवार को झालावाड़ पहुंचीं। कोलाना हेलीपैड पर भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के दौरे और कार्यकर्ता संवाद को आगामी पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस अवसर पर एसपी अमित कुमार, कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ समेत अधिकारी मौजूद रहे।