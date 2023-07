Rajasthan: जिस मंत्री को गहलोत सरकार के खिलाफ बोलने पर झेलनी पड़ी बर्खास्तगी, वे बोले- जनता ने इसी के लिए भेजा

राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि जो सच लगता है वो बोलता हूं, जनता ने इसी के लिए भेजा है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ऐसा ही है। कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अत्याचार होता है, तो राजेंद्र गुढ़ा वहां पहुंचता है। डांगावास में पाच-छह दलितों की हत्या हो गई थी, वहां भी राजेंद्र गुढ़ा चला गया, जहां कहीं कोई अपहरण हुआ तो वहां भी मैं गया। मैं अंतरआत्मा की आवाज पर चलता हूं और सच बोलता हूं।

