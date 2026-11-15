राजस्थान: हर साल होगी आरएएस भर्ती परीक्षा, यूपीएससी की तर्ज पर जून 2027 से पहले आएगा नया विज्ञापन

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राजस्थान लोक सेवा आयोग अब संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर हर साल आरएएस भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। इसी योजना के तहत आरएएस-2026 की प्रारंभिक परीक्षा छह दिसंबर को होने के तुरंत बाद आयोग आरएएस-2027 की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा।