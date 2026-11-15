मौसम अपडेट: राजस्थान में 14 जिलों में बारिश-वज्रपात का अलर्ट, चलेंगी हवाएं; 16 नवंबर से बढ़ेगी ठंड

राजस्थान में नवंबर के मध्य में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं दिन में गर्मी का असर बना हुआ है तो शेखावाटी क्षेत्र में रातें ठंडी होने लगी हैं। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रविवार 15 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 14 जिलों में मेघगर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कुछ जगहों पर इनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, पूरे प्रदेश में बारिश नहीं होगी और अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, 16 नवंबर से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने के आसार हैं, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा।

14 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 15 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसके अलावा अजमेर और जयपुर संभाग के उत्तरी इलाकों के साथ शेखावाटी क्षेत्र में भी बादल छा सकते हैं। इन इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है।

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, फलोदी और नागौर के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। वहीं, पूर्वी राजस्थान के झुंझुनूं, सीकर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र में भी मेघगर्जन के साथ मौसम बदल सकता है।जिलावार पूर्वानुमान में डीडवाना-कुचामन, जालोर और जोधपुर सहित कई जिलों में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि, बारिश पूरे जिले में होने का अनुमान नहीं है। कुछ स्थानों पर ही हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है।

50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है।

हालांकि, मौसम विभाग ने भारी बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं जताया है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सीमित रहने के कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इससे पहले पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई थी, जबकि बाकी प्रदेश में मौसम शुष्क रहा।

16 नवंबर से 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने के बाद राजस्थान में सर्दी बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार, 16 नवंबर से अगले चार से पांच दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है।

तापमान में गिरावट से सुबह और रात के समय ठंड बढ़ेगी। वहीं, दिन के तापमान में कमी आने से दोपहर की गर्मी से भी राहत मिल सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है।

फतेहपुर में रात का तापमान 10.8 डिग्री, बाड़मेर में दिन में गर्मी

राजस्थान में फिलहाल दिन और रात के तापमान में काफी अंतर बना हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र में रातें ठंडी होने लगी हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में दिन के समय गर्मी का असर बरकरार है।

मौसम विभाग के अनुसार, सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में रात का तापमान 10.9 डिग्री रहा। भीलवाड़ा और नागौर में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 13.4 डिग्री और सिरोही में 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं, दिन के तापमान में बाड़मेर सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर में 35.8 डिग्री, जोधपुर में 35.5 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा।

इससे पहले राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की जानकारी भी दी गई थी। ताजा आंकड़ों में बाड़मेर का तापमान 37.8 डिग्री रहा। फिलहाल प्रदेश में कहीं रातें ठंडी हो रही हैं तो कहीं दोपहर में गर्मी बनी हुई है। अगले कुछ दिनों में तापमान गिरने के साथ सर्दी का असर और बढ़ने की संभावना है।