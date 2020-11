राजस्थान: पूरे दिसंबर कई जिलों में रहेगा नाइट कर्फ्यू, सरकार ने दिए आदेश

राजस्थान सरकार ने कोरोना के प्रसार पर नियंत्रण के लिए एक से 31 वें दिसंबर तक कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर के दूर मुख्यालय शहरों की शहरी सीमा के भीतर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।

Rajasthan govt imposes curfew from 8 pm to 6 am within urban limits of dist HQ towns of Kota, Jaipur, Jodhpur, Bikaner, Udaipur, Ajmer, Bhilwara, Nagore, Pali, Tonk, Sikar & Ganganagar from 1st to 31st Dec.



Markets, workplaces & commercial complexes to close by 7 pm, except - pic.twitter.com/3scfqG4yVv