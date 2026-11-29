विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस टीम ने जसोल थाना क्षेत्र के सुनसान मकान पर दबिश दी। वहां अलग-अलग ब्रांड के नाम से लिक्विड यूरिया पैक किया जा रहा था। मौके पर नकली उत्पाद बनाने और उसकी पैकिंग से जुड़ी कई सामग्रियां मिलीं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तैयार माल को नामी कंपनियों के नाम पर बेचने की तैयारी थी। यदि यह माल बाजार में पहुंच जाता तो किसानों को असली के नाम पर नकली उत्पाद थमा दिया जाता। पुलिस ने मौके से मिली पूरी सामग्री को जब्त कर लिया है।दबिश के दौरान मौके से पांच अलग-अलग कंपनियों और ब्रांड के नाम वाली बाल्टियां बरामद की गईं। आरोपी यूरिया के कट्टों और केमिकल का इस्तेमाल कर नकली लिक्विड यूरिया तैयार कर रहे थे। पुलिस अब इस पहलू की जांच कर रही है कि इन पांच कंपनियों के नाम और ब्रांड का अनधिकृत इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा था। इसके साथ ही मौके से जब्त पिकअप वाहन के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि इसका उपयोग माल की ढुलाई में किस तरह होता था।कार्रवाई के दौरान पकड़े गए दो युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि यह फैक्टरी कब से संचालित हो रही थी और यहां तैयार नकली उत्पाद की आपूर्ति किन-किन क्षेत्रों में की जाती थी। इसके अलावा इस पूरे कारोबार के पीछे कौन-कौन से लोग शामिल हैं और उनका नेटवर्क कहां तक फैला है, इसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। मामले में पुलिस की विस्तृत जांच और आगे की कार्रवाई जारी है।