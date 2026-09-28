वोट चोरी के मुद्दे पर आज कांग्रेस का प्रदर्शन; शहीद स्मारक से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च

‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज, 28 सितंबर को जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। सुबह 10 बजे कांग्रेसजन शहीद स्मारक पर एकत्रित होंगे। यहां सभा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाला जाएगा।

कांग्रेस के प्रदेश संगठन ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। प्रदर्शन में मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।

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शहीद स्मारक से निकलेगा मार्च

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पर सभा से होगी। इसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करेंगे। पार्टी ने इसे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों से जुड़े सवालों को लेकर विरोध प्रदर्शन बताया है।

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डोटासरा के निशाने पर चुनाव आयोग

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहले ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े बदलावों पर सवाल उठा चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिन पर स्पष्टीकरण जरूरी है।

पार्टी की ओर से फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची से जुड़े आईटी सिस्टम और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने हालांकि अपने फैसलों और प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग मौकों पर स्पष्टीकरण दिया है।



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परिसीमन का मुद्दा भी उठने के आसार

राजस्थान के निकाय चुनाव में वार्ड परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने अलग-अलग निकायों में वार्डों की मतदाता संख्या और परिसीमन के आधार को लेकर सवाल किए हैं। ऐसे में आज के प्रदर्शन में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों के साथ निकाय चुनाव के परिसीमन का मुद्दा भी उठ सकता है।

आगे जिला स्तर पर भी कार्यक्रम

जयपुर के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस जिला स्तर पर भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध कार्यक्रम करने की तैयारी में है। आज के प्रदर्शन में प्रदेश नेतृत्व की ओर से आगे के आंदोलन और संगठन के अगले कार्यक्रमों को लेकर भी घोषणा की जा सकती है।