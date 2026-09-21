पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने कई जगह बदला समीकरण, पश्चिम में भाजपा मजबूत; निर्दलीय बने निर्णायक

राजस्थान के नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों के बाद अब मेयर, सभापति और पालिकाध्यक्ष के चुनाव ने अलग राजनीतिक तस्वीर सामने रखी है। खासकर पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने कई निकायों में पार्षदों की संख्या से आगे बढ़कर बोर्ड बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि भाजपा ने भी कुछ जगह निर्दलीयों के सहारे बाजी पलटी। पश्चिमी राजस्थान में भाजपा का दबदबा दिखा, वहीं नोखा में माकपा ने अपना प्रभाव कायम रखा।

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पश्चिमी राजस्थान में भाजपा मजबूत, नोखा में माकपा की पकड़



पश्चिमी राजस्थान में भाजपा ने कई निकायों में अध्यक्ष पद हासिल किया। आहोर, बाली, चौहटन, धोरीमन्ना और रायपुर जैसे निकायों में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए।

नोखा इसका अपवाद रहा। यहां सीपीएम के बजरंग सोनी अध्यक्ष बने। उन्हें 32 वोट मिले। नोखा में माकपा के पास पर्याप्त पार्षद होने के कारण अध्यक्ष चुनाव में दूसरे दलों पर निर्भरता नहीं रही।

बड़े नगर निगमों में भी मुकाबला दिलचस्प रहा। अजमेर और पाली में भाजपा ने मेयर पद हासिल किया, जबकि बीकानेर में कांग्रेस अपना मेयर बनाने में सफल रही। अजमेर में कांग्रेस पार्षदों की संख्या अधिक होने के बावजूद भाजपा की अनामिका शर्मा ने 43 वोट लेकर कांग्रेस प्रत्याशी को 37 वोट पर रोक दिया। यहां निर्दलीयों का समर्थन निर्णायक रहा।

इन नतीजों से एक बात साफ है कि पार्षद चुनाव का गणित सीधे मेयर या अध्यक्ष चुनाव में तब्दील नहीं हुआ। जहां स्पष्ट बहुमत नहीं था, वहां निर्दलीय पार्षद निर्णायक बने। नीमराणा और अजमेर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं करौली और बहरोड़ में भी अतिरिक्त वोटों ने अध्यक्ष चुनाव का रास्ता तय किया।यानी पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस ने कई जगह कमजोर संख्या के बावजूद समीकरण साधे, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भाजपा ने अपने संगठन और समर्थन के बूते कई निकायों पर कब्जा जमाया। नोखा में माकपा की जीत ने यह भी दिखाया कि स्थानीय स्तर पर तीसरी ताकत अब भी समीकरण बदल सकती है।बॉक्स-1 | पूर्वी राजस्थान : किस निकाय में कौन जीता?निकाय | विजेता | पार्टी | स्थिति---------------------|--------------------|-----------|---------------------------बसवा | छोटेलाल ईटोडा | कांग्रेस | भाजपा को 5 वोट से हरायादौसा नगर परिषद | रेखा गुर्जर | कांग्रेस | सभापति निर्वाचितबहरोड़ नगर परिषद | कमल यादव | भाजपा | कांग्रेस को 49-6 से हरायाशाहपुरा नगर परिषद | रविश खटाणा | भाजपा | कांग्रेस प्रत्याशी हारीमनोहरपुर नगर पालिका | अर्जुन मोहनपुरिया | कांग्रेस | 21 वोट, निर्दलीय 14खेजरोली नगर पालिका | सुनिता सैनी | कांग्रेस | कांग्रेस का बहुमतमालाखेड़ा | सावित्री मीणा | कांग्रेस | अध्यक्ष निर्वाचितनीमराणा | दिलकौर | कांग्रेस | निर्दलीयों के समर्थन सेकरौली नगर परिषद | सुनील सैनी | कांग्रेस | 30 वोट, भाजपा 25सपोटरा | सपना बैरवा | भाजपा | कांग्रेस को 16-4 से हरायाभरतपुर नगर निगम | अनुराधा सिंह | भाजपा | निर्विरोधहिंडौन नगर परिषद | विजय कुमारी | भाजपा | निर्विरोधधौलपुर नगर परिषद | गिरीश कुमार | निर्दलीय | निर्विरोधबयाना | उषा अग्रवाल | भाजपा | निर्विरोधकामां | सत्यदेव | भाजपा | निर्विरोधडीग | अर्पित | भाजपा | निर्विरोधखेड़ली | पवन कुमार जैन | भाजपा | निर्विरोधकोटकासिम | रेखा सैनी | भाजपा | निर्विरोधमहवा | विनीत कुमार | भाजपा | निर्विरोधनदबई | कमलेश | भाजपा | निर्विरोधपहाड़ी | शिशुपाल | भाजपा | निर्विरोधरूपबास | दिलीप कुमार | भाजपा | निर्विरोधसरमथुरा | रामकला | कांग्रेस | निर्विरोधसीकरी | चंचल | भाजपा | निर्विरोधउच्चैन | दलीप सिंह अंबेश | भाजपा | निर्विरोधबॉक्स-2 | पश्चिमी राजस्थान : किस निकाय में कौन जीता?निकाय | विजेता | पार्टी | स्थिति---------------------|--------------------|-----------|---------------------------नोखा नगरपालिका | बजरंग सोनी | सीपीएम | 32 वोटआहोर | सुरेश कुमार | भाजपा | निर्विरोधबाली | देवी बाई | भाजपा | निर्विरोधचौहटन | रूपसिंह राठौड़ | भाजपा | निर्विरोधधोरीमन्ना | कीर्ति गुंसाईवाल | भाजपा | निर्विरोधरायपुर | दिलीप कुमार | भाजपा | निर्विरोधअजमेर नगर निगम | अनामिका शर्मा | भाजपा | 43 वोट, कांग्रेस 37पाली नगर निगम | नमिता बुबकिया | भाजपा | मेयर निर्वाचितउदयपुर नगर निगम | पारस सिंघवी | भाजपा | कांग्रेस प्रत्याशी हारीबीकानेर नगर निगम | अनिल कल्ला | कांग्रेस | भाजपा प्रत्याशी हारेबॉक्स-3 | जयपुर जिले के निकाय : किसके खाते में कौन सा बोर्ड?निकाय | विजेता | पार्टी---------------------|--------------------|-----------चौमूं | आशीष दुषाद | भाजपाबगरू | संतोष चौहान | भाजपाबस्सी | निर्मला खोलिया | भाजपाजमवारामगढ़ | राकेश वर्मा | भाजपाकालाडेरा | उर्मिला कुमावत | भाजपाकिशनगढ़-रेनवाल | सुनीता अग्रवाल | भाजपाफुलेरा | राजू शर्मा | भाजपासांभर | पवन कुमार मोदी | भाजपावाटिका | कमला देवी | भाजपाचाकसू | पुष्पा | भाजपाकानोता | रामकिशन | कांग्रेसनारायणा | अब्दुल रज्जाक | कांग्रेसफागी | सुरेश | कांग्रेस