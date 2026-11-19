राजस्थान के विभिन्न नगर निगमों के पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को झटका लगा है। स्वायत्त शासन विभाग ने तकनीकी रूप से योग्य फर्म न मिलने के कारण पूरी निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी है। विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई थी लेकिन निर्धारित तकनीकी मानकों पर निविदादाताओं के खरे न उतरने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

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