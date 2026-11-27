राजस्थान में 2.08 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई को 21 साल से अधिक समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी ने अपनी पहचान बदलकर और फर्जी दस्तावेजों के सहारे लंबे समय तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचने की कोशिश की। सीबीआई की टीम ने उसे गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। उस पर 99 किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों को कथित तौर पर फर्जी तरीके से स्वीकृत कराकर बैंक को 2.08 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

नाम बदलकर बन गया राजकुमार माहेश्वरी

सीबीआई के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान कंवर लाल लखोटिया के रूप में हुई है। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी असली पहचान छिपाकर रह रहा था। उसने नाम बदलकर राजकुमार माहेश्वरी रख लिया था और फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहा था। गुप्त सूचना मिलने के बाद सीबीआई ने सूरत में कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया।

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99 किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों में किया फर्जीवाड़ा

यह मामला बीकानेर जिले में स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की झालू शाखा से जुड़ा है। आरोप है कि कंवर लाल लखोटिया ने बैंक के 99 किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों को फर्जी तरीके से स्वीकृत और वितरित कराया था। इस प्रक्रिया के जरिए कुल 2.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।

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किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को खेती और उससे जुड़ी जरूरतों के लिए समय पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। आरोपित पर इसी योजना का दुरुपयोग कर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

दो दशक से अधिक समय से चल रही थी तलाश

सीबीआई 21 साल से अधिक समय से आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान वह अपनी पहचान और ठिकाना बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर एजेंसी ने सूरत में उसका पता लगाया और उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद अब इस पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।