राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के बाद अब पंचायत समितियों में नेतृत्व का फैसला होगा। शुक्रवार को प्रदेश के 37 जिलों की करीब 400 पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य अपने-अपने क्षेत्र के प्रधान का चुनाव करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण राजनीति में स्थानीय स्तर पर सत्ता की तस्वीर भी साफ हो जाएगी।

पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही प्रधान पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। जिन पंचायत समितियों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां प्रधान पद के लिए दावेदारी उसी के आधार पर तय होगी। वहीं, जिन समितियों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, वहां निर्दलीय और अन्य समर्थित सदस्यों का समर्थन चुनाव का रुख तय कर सकता है।

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निर्दलीय सदस्यों पर भी रहेंगी नजरें

प्रधान पद के चुनाव में उन पंचायत समितियों पर खास नजर रहेगी, जहां सदस्यों की संख्या के लिहाज से किसी दल की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय तथा अन्य दलों के समर्थित सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधान पद हासिल करने के लिए स्थानीय नेताओं ने अपने समर्थित सदस्यों को साथ रखने की रणनीति बनाई है। कई जगहों पर सदस्यों के समर्थन को लेकर अंतिम समय तक राजनीतिक गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

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प्रधान के बाद उपप्रधान का चुनाव

प्रधान पद के चुनाव के बाद उपप्रधान चुनने की प्रक्रिया भी होगी। इसके लिए भी राजनीतिक दल अपने समर्थित सदस्यों के बीच सहमति बनाने में जुटे हैं। पंचायत समिति के कामकाज में प्रधान की अहम भूमिका होती है। ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं, विकास कार्यों और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक फैसलों में प्रधान का पद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आज होने वाले चुनाव से प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में अगले कार्यकाल के लिए नेतृत्व तय होगा।

प्रशासन ने सभी जिलों में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्वाचन अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सभी की नजरें पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों पर रहेंगी।