राजस्थान में उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह और शाम शीतलहर का असर महसूस होने लगा है। खासकर शेखावाटी, अजमेर और कोटा संभाग में सर्दी तेज हो रही है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में अगले दो से तीन दिन कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है।

गुरुवार को सीकर, अजमेर, टोंक, बूंदी और कोटा सहित आसपास के इलाकों में सुबह-शाम ठंडी हवाएं चलीं। इसके चलते कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से करीब पांच डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। सीकर में पारा 5 डिग्री दर्ज हुआ। इससे शेखावाटी क्षेत्र में रात के समय सर्दी का असर बढ़ गया है।

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27 नवंबर को पांच जिलों में शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 27 नवंबर को शेखावाटी क्षेत्र, अजमेर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं शीतलहर चल सकती है। इसे देखते हुए पांच जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। 28 नवंबर को अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर का असर रहने की संभावना है।

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इस दौरान शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं अजमेर और कोटा संभाग में रात का तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं के कारण सर्दी ज्यादा महसूस होगी।

फतेहपुर सबसे ठंडा, जयपुर में भी बढ़ी ठिठुरन

गुरुवार को फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में 5, नागौर में 6.1, भीलवाड़ा में 7.4, चूरू में 7.6, टोंक में 7.8, अलवर में 8.4 और पिलानी में 8.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

राजधानी जयपुर में भी सुबह और शाम शीतलहर का असर रहा। हालांकि दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। यहां अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने जयपुर में भी अगले तीन दिन सर्द हवाओं का असर रहने की संभावना जताई है।

अगले दस दिन कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले दस दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। हालांकि कुछ शहरों में रात के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने से सर्दी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और रात की ठिठुरन बनी रह सकती है।