राजस्थान: पटाखों की दुकान में भीषण आग, कांग्रेस पार्षद और उनके पति की मौत; एक गंभीर झुलसा

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मृतकों की पहचान खुडाला-फालना नगरपालिका के वार्ड 23 की पार्षद उषा पूनमिया और उनके पति प्रकाश के रूप में हुई है। बचाव अभियान के दौरान उषा पूनमिया का शव दुकान के भूमिगत हिस्से से निकाला गया। उनके पति की भी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार और इलाके में शोक का माहौल है।स्थानीय लोगों के अनुसार, दुकान में एक चिंगारी से आग लगी। वहां पटाखे रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते लपटों ने आसपास की किराना और बैटरी की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।आग की गंभीरता को देखते हुए फालना, खुडाला, बाली और सुमेरपुर से दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। कुल पांच दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का अभियान चलाया गया। करीब छह घंटे तक चले बचाव और राहत कार्य के बाद सोमवार सुबह लगभग पांच बजे आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान दुकानों के अंदर किसी के फंसे होने की आशंका को देखते हुए तलाश भी की गई।हादसे में गौतम चंद पूनमिया गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। मृतकों के शव फालना सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इलाके की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी, ताकि आग के दौरान कोई अन्य खतरा न पैदा हो।आग से आसपास की कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हुई है। हालांकि, नुकसान का आधिकारिक आकलन अभी सामने नहीं आया है। सूचना मिलने पर फालना पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है।