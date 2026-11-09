राजस्थान: पटाखों की दुकान में भीषण आग, कांग्रेस पार्षद और उनके पति की मौत; एक गंभीर झुलसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पाली Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 09 Nov 2026 02:20 PM IST
सार
राजस्थान के पाली जिले के फालना कस्बे में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग में कांग्रेस पार्षद उषा पूनमिया और उनके पति प्रकाश की मौत हो गई। हादसे में गौतम चंद पूनमिया गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें जोधपुर रेफर किया गया है। पांच दमकल गाड़ियों ने करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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विस्तार
राजस्थान के पाली जिले के फालना कस्बे में दीपावली की रात बड़ा हादसा हो गया। मुख्य चौराहे के पास स्थित पटाखों की दुकान में सोमवार रात करीब 11 बजे भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में आसपास की किराना और बैटरी की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कांग्रेस की नगर पार्षद उषा पूनमिया और उनके पति प्रकाश की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया।
कांग्रेस पार्षद और पति की आग में मौत
मृतकों की पहचान खुडाला-फालना नगरपालिका के वार्ड 23 की पार्षद उषा पूनमिया और उनके पति प्रकाश के रूप में हुई है। बचाव अभियान के दौरान उषा पूनमिया का शव दुकान के भूमिगत हिस्से से निकाला गया। उनके पति की भी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार और इलाके में शोक का माहौल है।
पटाखों की दुकान से आसपास की दुकानों तक फैली आग
स्थानीय लोगों के अनुसार, दुकान में एक चिंगारी से आग लगी। वहां पटाखे रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते लपटों ने आसपास की किराना और बैटरी की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
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पांच दमकल गाड़ियों ने छह घंटे में पाया काबू
आग की गंभीरता को देखते हुए फालना, खुडाला, बाली और सुमेरपुर से दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। कुल पांच दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का अभियान चलाया गया। करीब छह घंटे तक चले बचाव और राहत कार्य के बाद सोमवार सुबह लगभग पांच बजे आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान दुकानों के अंदर किसी के फंसे होने की आशंका को देखते हुए तलाश भी की गई।
एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा, जोधपुर रेफर
हादसे में गौतम चंद पूनमिया गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। मृतकों के शव फालना सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इलाके की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी, ताकि आग के दौरान कोई अन्य खतरा न पैदा हो।
आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
आग से आसपास की कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हुई है। हालांकि, नुकसान का आधिकारिक आकलन अभी सामने नहीं आया है। सूचना मिलने पर फालना पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है।
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कांग्रेस पार्षद और पति की आग में मौत
मृतकों की पहचान खुडाला-फालना नगरपालिका के वार्ड 23 की पार्षद उषा पूनमिया और उनके पति प्रकाश के रूप में हुई है। बचाव अभियान के दौरान उषा पूनमिया का शव दुकान के भूमिगत हिस्से से निकाला गया। उनके पति की भी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार और इलाके में शोक का माहौल है।
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पटाखों की दुकान से आसपास की दुकानों तक फैली आग
स्थानीय लोगों के अनुसार, दुकान में एक चिंगारी से आग लगी। वहां पटाखे रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते लपटों ने आसपास की किराना और बैटरी की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलते ही इलाके में अफरातफरी मच गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
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पांच दमकल गाड़ियों ने छह घंटे में पाया काबू
आग की गंभीरता को देखते हुए फालना, खुडाला, बाली और सुमेरपुर से दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। कुल पांच दमकल गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का अभियान चलाया गया। करीब छह घंटे तक चले बचाव और राहत कार्य के बाद सोमवार सुबह लगभग पांच बजे आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान दुकानों के अंदर किसी के फंसे होने की आशंका को देखते हुए तलाश भी की गई।
एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा, जोधपुर रेफर
हादसे में गौतम चंद पूनमिया गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। मृतकों के शव फालना सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इलाके की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी, ताकि आग के दौरान कोई अन्य खतरा न पैदा हो।
आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
आग से आसपास की कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हुई है। हालांकि, नुकसान का आधिकारिक आकलन अभी सामने नहीं आया है। सूचना मिलने पर फालना पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है।