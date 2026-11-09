Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jhalawar News ›   A 16-year-old's rescue of a venomous snake became the talk of the town.

झालावाड़ की बेटी का साहस: जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर रही अंजलि, 6 महीने में बचाई 70 से अधिक सांपों की जान

Mon, 09 Nov 2026 01:03 PM IST
झालावाड़ ब्यूरो न्यूज डेस्क,अमर उजाला, झालावाड़
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, झालावाड़ Published by: झालावाड़ ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 01:03 PM IST
सार

पिपलिया गांव की 16 वर्षीय अंजलि वर्मा ने छह महीनों में 70 से अधिक जहरीले सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। कक्षा 11वीं की छात्रा अंजलि को यह प्रेरणा उनके मामा दिलीप पांचाल से मिली। वह सांपों को मारने के बजाय उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में पहुंचाती हैं। अंजलि लोगों को सांपों के प्रति जागरूक भी करती हैं। उनका यह साहस बेटियों के लिए एक मिसाल है।

विज्ञापन
A 16-year-old's rescue of a venomous snake became the talk of the town.
सांप का रेस्क्यू करती अंजली वर्मा

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले के भवानीमंडी क्षेत्र के पिपलिया गांव की 16 वर्षीय अंजलि वर्मा ने अपने साहस और हुनर से एक नई मिसाल कायम की है। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई और खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, अंजलि जहरीले सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू करती हैं। पिछले छह महीनों में उन्होंने 70 से अधिक सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। अंजलि पुत्री हीरालाल वर्मा पास के गांव भिलवाड़ी में कक्षा 11वीं की पढ़ाई कर रही हैं। सांपों के रेस्क्यू का जुनून ऐसा है कि स्कूल से सूचना मिलने पर वह पिता के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं।

विज्ञापन

रेस्क्यू की शुरुआत और सावधानी

अंजलि के इस साहसिक सफर की शुरुआत एक सरकारी स्कूल में घुसे सांप के रेस्क्यू से हुई थी। धीरे-धीरे उन्होंने सांपों की विभिन्न प्रजातियों को पहचानना और सुरक्षित रेस्क्यू करना सीखा। वह रेड स्नेक, कोबरा, वाटर स्नेक, गल्फ नाग और केकड़ा स्नेक जैसी कई प्रजातियों के सांपों का रेस्क्यू कर चुकी हैं। रेस्क्यू के दौरान अंजलि विशेष सावधानी बरतती हैं। वह हाथों में ग्लव्स, पैरों में जूते और आवश्यक उपकरणों का उपयोग करती हैं। उनका मुख्य उद्देश्य सांपों को मारना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में पहुंचाना है।

विज्ञापन

प्रेरणा और जागरूकता

अंजलि को सांपों का रेस्क्यू करने की प्रेरणा उनके राखीबंद मामा दिलीप पांचाल से मिली, जो स्वयं भी यह काम करते हैं। मामा को देखकर अंजलि के मन में वन्यजीवों को बचाने का विचार आया। शुरुआत में उन्होंने रुचि दिखाई और अनुभव के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वह जहरीले सांपों को देखकर भी घबराती नहीं हैं। अंजलि लोगों को सांपों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम भी करती हैं। वह बताती हैं कि सांप की त्वचा, रंग और बनावट देखकर उसकी प्रजाति पहचानी जा सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

समाज के लिए संदेश

अंजलि केवल सांपों का रेस्क्यू ही नहीं करतीं, बल्कि लोगों को जागरूक भी करती हैं। उनका कहना है कि सांप के काटने पर झाड़-फूंक के बजाय तत्काल अस्पताल जाकर चिकित्सकीय उपचार लेना चाहिए। समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सकती है। अंजलि चाहती हैं कि लोग सांपों को मारने के बजाय प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम की मदद लें। 16 साल की उम्र में अंजलि ने साबित किया है कि अवसर, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं। पिता का सहयोग और मामा से मिली प्रेरणा उनके हौसले को और मजबूत कर रही है। अंजलि का साहस उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो बेटियों की क्षमताओं को सीमित नजरिए से देखते हैं।



 

सांप का रेस्क्यु करते अंजली वर्मा

स्कूल से सांप का रेस्क्यु करती अंजली वर्मा

 

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed