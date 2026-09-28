राजस्थान: 'ऑपरेशन काउंटडाउन' के तहत 14 और साइबर ठग गिरफ्तार, होटल बुकिंग से भैंस दिलाने तक ठगी

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कामां पुलिस और जिला विशेष टीम (डीएसटी) डीग ने संयुक्त कार्रवाई में 12 आरोपियों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में सबलाना निवासी जहीर, मोईन, रोहिन, रिजवान, जाहिद खान, वसीम अकरम शामिल हैं। इसके साथ ही ढाणा निवासी तामिर हुसैन, असपाक, सोहिल, रोबिन, कादिल और परवेज को भी गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के जरिये लोगों को झांसे में लेते थे।दूसरी कार्रवाई में पुलिस, साइबर सेल और डीएसटी की टीम ने दो साइबर ठगों को दबोचा। पुलिस ने इनके पास से दो मोबाइल फोन, दो सिम कार्ड और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिदावली निवासी 20 वर्षीय रामअवतार और 19 वर्षीय दीपक के रूप में हुई है। इनके खिलाफ साइबर ठगी से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अभियान का मकसद साइबर ठगी में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ करना और ठगी में प्रयुक्त संसाधनों को जब्त करना है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान ठगी के नेटवर्क, संपर्कों, तरीकों और अन्य सम्भावित आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।