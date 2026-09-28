राजस्थान का मौसम: प्रदेश से विदा हुआ मानसून, केवल कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान

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पूर्वी राजस्थान के तीन प्रमुख संभागों अजमेर, जयपुर और भरतपुर में 29 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इन संभागों के सभी जिलों में बारिश नहीं होगी, बल्कि केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही मौसम का मिजाज बदल सकता है। जयपुर, अजमेर और भरतपुर जिलों के लिए उपलब्ध बुलेटिन में इस दिन के लिए अलग से कोई जिलेवार चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसलिए इन संभागों में रहने वाले लोगों को केवल स्थानीय स्तर पर ही मौसम में बदलाव और सीमित वर्षा का असर देखने को मिलेगा।पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना पूर्वी क्षेत्र की तुलना में और भी अधिक सीमित है। 29 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के केवल बीकानेर संभाग में ही कहीं-कहीं वर्षा के आसार जताए गए हैं। वहीं जोधपुर संभाग के लिए बारिश का कोई पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है और वहां मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान की स्थिति देखें तो पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया था और यह 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका था। हालांकि अब इस तापमान में गिरावट का रुख दर्ज किया गया है, जिससे क्षेत्र में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की स्थिति बनी है।राजस्थान के अधिकतर भागों से मानसून विदा हो चुका है, जिसके चलते राज्य भर में बारिश का दायरा लगातार सिमट रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान दर्शाता है कि 29 सितंबर को प्रदेश का मौसम एक समान नहीं रहेगा। पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर तथा भरतपुर संभागों और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के अलावा बाकी क्षेत्रों में बारिश का कोई उल्लेख नहीं है। मानसून की विदाई के इस दौर में राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और केवल गिने-चुने इलाकों में ही वर्षा की गतिविधि दर्ज होगी।