राजस्थान: त्योहारों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की तैयारी, नई स्पेशल ट्रेनों के साथ बढ़ेंगे अतिरिक्त फेरे

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त्योहारों के दौरान यात्रियों को आवागमन में कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा गया है। अधिक से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल सुविधा बढ़ाई गई है।इसके लिए स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही, पहले से चल रही स्पेशल रेलसेवाओं की अवधि भी बढ़ाई गई है। नियमित रेलसेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जा रहे हैं। कुल 38 जोड़ी स्पेशल रेलसेवाओं के 824 फेरे संचालित किए जाएंगे। इनमें 13 जोड़ी नई स्पेशल रेलसेवाएं शामिल हैं, जिनके 264 फेरे होंगे। ये रेलसेवाएं यात्रियों को विभिन्न प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त यात्रा विकल्प देंगी।उत्तर पश्चिम रेलवे ने 13 जोड़ी नई स्पेशल रेलसेवाएं शुरू की हैं। इनके कुल 264 फेरे संचालित होंगे। इसके अतिरिक्त, 16 जोड़ी पहले से चल रही स्पेशल रेलसेवाओं की संचालन अवधि बढ़ाई गई है। इन रेलसेवाओं के 406 फेरे संचालित किए जाएंगे। वहीं, 09 जोड़ी बाईपास स्पेशल रेलसेवाओं की अवधि में भी विस्तार किया गया है, जिनके कुल 154 फेरे होंगे।यात्रियों की सुविधा के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 48 जोड़ी नियमित रेलसेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के कुल 150 अतिरिक्त डिब्बे लगाए जा रहे हैं। इससे रेलसेवाओं में अतिरिक्त बर्थ और सीटें उपलब्ध होंगी। यह व्यवस्था त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी।