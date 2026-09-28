राजस्थान: निंबाहेड़ा में बेकाबू ट्रक ने मोपेड सवार दो बहनों को कुचला, दोनों की मौके पर मौत; चालक फरार

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जानकारी के अनुसार, दोनों सगी बहनें अपनी मोपेड पर सवार होकर किसी काम के सिलसिले में जा रही थीं। जब वे मड्डा चौराहे के समीप पहुंचीं, उसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उनकी मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों बहनों को संभलने का अवसर तक नहीं मिला। ट्रक की चपेट में आने से दोनों बहनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और अफरातफरी का माहौल बन गया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी।पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दुर्घटना के कारण बाधित हुए यातायात को सुचारू कराया। इसके बाद पुलिस ने दोनों मृतक बहनों के शवों को अपने संरक्षण में लिया और एंबुलेंस के माध्यम से स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवा दिया। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल परिसर पहुंच गए।हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि दुर्घटना के समय ट्रक की गति कितनी थी और हादसा किन हालात में हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी चालक को गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।