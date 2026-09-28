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राजस्थान: निंबाहेड़ा में बेकाबू ट्रक ने मोपेड सवार दो बहनों को कुचला, दोनों की मौके पर मौत; चालक फरार

Mon, 28 Sep 2026 03:10 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्तौड़गढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्तौड़गढ़ Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 28 Sep 2026 03:10 PM IST
सार

चित्तौड़गढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड सवार दो सगी बहनों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है।

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nimbahera road accident truck hits two sisters on moped driver absconds
दुर्घटना - फोटो : amar ujala

विस्तार
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निंबाहेड़ा थाना क्षेत्र में मड्डा चौराहे के पास एक बेकाबू और तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड पर सवार दो सगी बहनों को कुचल दिया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में मोपेड सवार दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से तुरंत फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही निंबाहेड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
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जानकारी के अनुसार, दोनों सगी बहनें अपनी मोपेड पर सवार होकर किसी काम के सिलसिले में जा रही थीं। जब वे मड्डा चौराहे के समीप पहुंचीं, उसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उनकी मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों बहनों को संभलने का अवसर तक नहीं मिला। ट्रक की चपेट में आने से दोनों बहनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और अफरातफरी का माहौल बन गया। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी।
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पुलिस ने संभाला यातायात और भिजवाया शव
पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दुर्घटना के कारण बाधित हुए यातायात को सुचारू कराया। इसके बाद पुलिस ने दोनों मृतक बहनों के शवों को अपने संरक्षण में लिया और एंबुलेंस के माध्यम से स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवा दिया। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अस्पताल परिसर पहुंच गए।
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आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज
हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने फरार ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि दुर्घटना के समय ट्रक की गति कितनी थी और हादसा किन हालात में हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी चालक को गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
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