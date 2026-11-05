नागौर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: घटनास्थल पहुंचे हनुमान बेनीवाल, दोनों समुदायों से की शांति की अपील
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Thu, 05 Nov 2026 10:02 PM IST
सार
नागौर के बड़ली मोहल्ले में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने हादसे का जायजा लिया और हिंदू-मुस्लिम समाज के लोगों से आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की।
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विस्तार
राजस्थान के नागौर शहर के बड़ली मोहल्ले में गुरुवार सुबह पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली। नागौर सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया।
घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की ली जानकारी
पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल बड़ली मोहल्ले पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से हादसे के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान क्षेत्र के हालात और घटना के बाद बने माहौल को लेकर भी स्थानीय लोगों से बातचीत की।
हिंदू-मुस्लिम समाज से संयम बरतने की अपील
सांसद बेनीवाल ने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हुए हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों से आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इस दौरान संयम बरतना चाहिए और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
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उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर की शांति और सामाजिक एकता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी घटना को लेकर आपसी सद्भाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोगों को मिल-जुलकर शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखना चाहिए।
घटना के बाद सामाजिक एकता बनाए रखने पर जोर
पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद सांसद के घटनास्थल पहुंचने और शांति की अपील करने को लेकर इलाके में चर्चा रही। बेनीवाल ने अपने संदेश के जरिए स्पष्ट किया कि शहर में सामाजिक एकता और आपसी विश्वास कायम रहना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी भ्रामक सूचना के बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। इस दौरान उनका मुख्य संदेश यही रहा कि हादसे के बाद किसी भी तरह का तनाव पैदा नहीं होना चाहिए और दोनों समुदायों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहें।
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घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की ली जानकारी
पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल बड़ली मोहल्ले पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से हादसे के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान क्षेत्र के हालात और घटना के बाद बने माहौल को लेकर भी स्थानीय लोगों से बातचीत की।
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हिंदू-मुस्लिम समाज से संयम बरतने की अपील
सांसद बेनीवाल ने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हुए हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों से आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इस दौरान संयम बरतना चाहिए और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
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उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर की शांति और सामाजिक एकता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी घटना को लेकर आपसी सद्भाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोगों को मिल-जुलकर शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखना चाहिए।
घटना के बाद सामाजिक एकता बनाए रखने पर जोर
पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद सांसद के घटनास्थल पहुंचने और शांति की अपील करने को लेकर इलाके में चर्चा रही। बेनीवाल ने अपने संदेश के जरिए स्पष्ट किया कि शहर में सामाजिक एकता और आपसी विश्वास कायम रहना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी भ्रामक सूचना के बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। इस दौरान उनका मुख्य संदेश यही रहा कि हादसे के बाद किसी भी तरह का तनाव पैदा नहीं होना चाहिए और दोनों समुदायों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहें।