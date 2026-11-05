नागौर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: घटनास्थल पहुंचे हनुमान बेनीवाल, दोनों समुदायों से की शांति की अपील

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पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की घटना के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल बड़ली मोहल्ले पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां मौजूद लोगों से हादसे के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान क्षेत्र के हालात और घटना के बाद बने माहौल को लेकर भी स्थानीय लोगों से बातचीत की।सांसद बेनीवाल ने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हुए हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों से आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारा कायम रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इस दौरान संयम बरतना चाहिए और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर की शांति और सामाजिक एकता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। किसी भी घटना को लेकर आपसी सद्भाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोगों को मिल-जुलकर शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखना चाहिए।पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद सांसद के घटनास्थल पहुंचने और शांति की अपील करने को लेकर इलाके में चर्चा रही। बेनीवाल ने अपने संदेश के जरिए स्पष्ट किया कि शहर में सामाजिक एकता और आपसी विश्वास कायम रहना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी भ्रामक सूचना के बहकावे में न आएं और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। इस दौरान उनका मुख्य संदेश यही रहा कि हादसे के बाद किसी भी तरह का तनाव पैदा नहीं होना चाहिए और दोनों समुदायों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहें।