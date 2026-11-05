अजमेर-कोटा हाईवे: ट्रेलर ने तीन लोगों को कुचला, दो की मौत; 20 मिनट तक नीचे दबे रहे शव

राजस्थान के केकड़ी जिले में अजमेर-कोटा राजमार्ग पर गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सरवाड़ थाना क्षेत्र के जगपुरा गांव के निकट तेज रफ्तार ट्रेलर ने तीन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया और बाइक सवार दो लोग उसके नीचे दब गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब 20 मिनट तक दोनों मृतक ट्रेलर के नीचे दबे रहे। बाद में क्रेन की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरवाड़ निवासी मोहम्मद फारूक अंसारी और मुस्तकीम अहमद अंसारी गुरुवार सुबह केकड़ी चिकित्सालय जाने के लिए निकले थे। ग्राम जगपुरा और सूरजपुरा के बीच रास्ते में उन्हें सरवाड़ निवासी नसरुद्दीन पठान मिला। दोनों ने बाइक रोककर उससे बातचीत शुरू कर दी। इसी दौरान केकड़ी की ओर से तेज गति से आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और तीनों को अपनी चपेट में ले लिया।टक्कर के बाद ट्रेलर सड़क पर पलट गया और बाइक सवार मोहम्मद फारूक (58) तथा मुस्तकीम अहमद (40) उसके नीचे दब गए। वहीं, नसरुद्दीन पठान उछलकर दूर सड़क पर जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए।ट्रेलर के नीचे दबे दोनों लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 20 मिनट बाद क्रेन की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर सरवाड़ थानाधिकारी रामपाल शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल नसरुद्दीन पठान को केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। हादसे के कारण राजमार्ग पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू करवाया।हादसे में जान गंवाने वाले मुस्तकीम अहमद अंसारी मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। उनकी मौत की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चालक शराब के नशे में था और तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। हालांकि, चालक के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।