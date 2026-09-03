चित्तौड़गढ़: हाईवे के रेस्ट एरिया में परिवार के साथ पिकनिक पार्टी, ट्रैफिक बाधित करने पर बेगूं पुलिस का एक्शन

जिले के बेगूं थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर निर्धारित पार्किंग स्थल में परिवार के साथ बैठकर भोजन करने और हाईवे की यातायात व्यवस्था प्रभावित करने के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर आरोली टोल से मेनाल और लाडपुरा तक सड़क के किनारे वाहनों के सुरक्षित ठहराव के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मेनाल से लाडपुरा की ओर करीब 2 किलोमीटर दूर हाईवे के दोनों तरफ भारी वाहनों के रुकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से ले-बाय बनाया गया है।

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