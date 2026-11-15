यादें: सैफ अली खान ने शेयर की राजस्थान ट्रिप की अनदेखी तस्वीरें, करीना बोलीं- आपका इंस्टाग्राम सबसे बेहतरीन

फिल्म अभिनेता सैफ अली खान ने अपनी फिल्म 'लाल कप्तान' की शूटिंग के दौरान की गई राजस्थान की सड़क यात्रा की पुरानी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा की हैं। इन तस्वीरों और रेगिस्तानी राज्य से जुड़ी पुरानी यादों ने प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सैफ अली खान की इस पोस्ट पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर खान की प्यार भरी प्रतिक्रियाओं ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। सैफ अली खान ने अपनी इस यात्रा के दौरान कई खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद किया था। सोशल मीडिया पर भी उनकी एंट्री नई-नई है। इंस्टाग्राम पर अब तक उन्होंने महज पोस्ट की हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सैफ अली खान ने राजस्थान के सुदूर रामाथरा, देवगढ़ और नारलाई जैसे ऐतिहासिक स्थलों और खुले राजमार्गों की तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक तस्वीर में सैफ अली खान 'जयपुर 166 किलोमीटर' लिखे हुए एक मील के पत्थर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य तस्वीरों में राजस्थान के पुराने किले और उबड़-खाबड़ परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं। एक अन्य तस्वीर में करीना कपूर खान एक हेरिटेज संपत्ति में गुलाबी रंग के बोगनवेलिया के फूलों के नीचे खड़ी नजर आ रही हैं। सैफ ने तस्वीरों के साथ लिखा कि शानदार संगीत, बेहतरीन राजमार्ग और खूबसूरत स्थान इस यात्रा का हिस्सा थे। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि यह एक साहसिक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जो बॉक्स ऑफिस पर वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाया जैसी टीम ने उम्मीद की थी। इसके बावजूद उन्होंने इस पूरी यात्रा को एक शानदार अनुभव बताया।अभिनेत्री करीना कपूर खान ने सैफ की इस पोस्ट पर सबसे पहले टिप्पणी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि आखिरकार सैफ अपनी निजी तस्वीरों के संग्रह से अपनी पसंदीदा तस्वीरें पोस्ट कर पा रहे हैं। इसके साथ ही, करीना ने सैफ के प्रोफाइल की तारीफ करते हुए लिखा कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सबसे बेहतरीन है। सैफ अली खान ने भी अपनी पत्नी की टिप्पणियों का तुरंत और बेहद मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने करीना का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इंस्टाग्राम मंच का उपयोग करना उनके लिए एक फोटो डायरी रखने की तरह बेहद मजेदार है।नवदीप सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'लाल कप्तान' 18 अक्तूबर 2019 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। इस पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म में सैफ अली खान ने बदला लेने वाले एक नागा साधु की मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में दीपक डोबरियाल, मानव विज और जोया हुसैन ने भी अहम किरदार निभाए थे। हालांकि फिल्म की कहानी और दृश्य भव्य होने के बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई थी। सैफ अली खान ने 12 अक्तूबर को सोशल मीडिया से अपनी लंबी दूरी खत्म करते हुए आधिकारिक तौर पर इंस्टाग्राम पर कदम रखा था। उनकी पहली पोस्ट पटौदी लाइब्रेरी से थी, जहां वे किताबों के बीच बैठकर पढ़ते हुए नजर आए थे। शुरुआत में वे केवल अपनी पत्नी के अकाउंट को फॉलो करते थे।