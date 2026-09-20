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राजस्थान: खाटूश्यामजी से लौट रहे श्रद्धालुओं पर टूटा कहर, जाम में खड़ी कार को ट्रेलर ने रौंदा, चार घायल

Sun, 20 Sep 2026 10:38 PM IST
कोटपुतली ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली Published by: कोटपुतली ब्यूरो Updated Sun, 20 Sep 2026 10:38 PM IST
सार

नीमराना में जाम के दौरान खड़ी दिल्ली की श्रद्धालुओं की कार को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोग घायल हुए। कार चालक ने 112 और पुलिस से समय पर मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया है। पुलिस का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है।
 

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Khatu Shyamji Devotees' Car Hit by Trailer in Neemrana, Four Injured in Crash
सड़क दुर्घटना में रिटायर्ड फौजी की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नीमराना में देर रात जाम के दौरान खड़ी कार को तेज रफ्तार ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार तीन महिलाओं समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ट्रेलर के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा।

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खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु
जानकारी के अनुसार, दिल्ली निवासी श्रद्धालु कार से खाटूश्यामजी के दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान नीमराना क्षेत्र में जाम लगा होने के कारण उनकी कार सड़क पर खड़ी थी। तभी पीछे से आए ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कार में सवार तीन महिलाओं और एक पुरुष को गंभीर चोटें आईं।
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टक्कर के बाद कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, ट्रेलर के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों की मदद करने की कोशिश की। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए मौके पर स्थिति भी असामान्य हो गई।
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112 पर फोन करने के बावजूद मदद नहीं मिलने का आरोप
कार चालक चेतन शर्मा ने आपातकालीन सहायता व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि हादसे के बाद घायलों की मदद के लिए 112 नंबर पर फोन किया गया, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद समय पर सहायता नहीं मिल सकी। इसके बाद NHAI से संपर्क किया गया, जहां से नीमराना थाने का नंबर मिलने पर पुलिस से संपर्क किया गया।

चेतन शर्मा के अनुसार, हादसे के बाद घायल लोग मदद के लिए काफी देर तक परेशान होते रहे। उनका आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के बजाय घायलों से खुद इलाज कराने और वहां से जाने की बात कही। हालांकि, इन आरोपों को लेकर पुलिस का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है।

घायलों की मदद में देरी को लेकर उठे सवाल
हादसे के बाद घायलों को समय पर मदद मिलने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क हादसे में घायल लोगों के लिए तत्काल चिकित्सा और पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था के बावजूद मदद में देरी के आरोप सामने आने से आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर चर्चा शुरू हो गई है।


घटना में घायल चारों लोगों की स्थिति को लेकर विस्तृत चिकित्सकीय जानकारी सामने आना बाकी है। वहीं, पुलिस के आधिकारिक पक्ष के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसे के बाद मौके पर क्या कार्रवाई की गई और घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में कितना समय लगा।

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