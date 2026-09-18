भिवाड़ी में आखिरी दांव से बदला पूरा खेल: कांग्रेस प्रत्याशी ने छोड़ा मैदान, भाजपा की गुंजन निर्विरोध निर्वाचित

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सभापति पद के चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से भिवाड़ी की राजनीति में लगातार उठापटक चल रही थी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान शुरुआत में पूर्व सभापति शीशराम तंवर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। हालांकि, बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद सभापति पद की दौड़ में भाजपा की डॉ. गुंजन खटाना और कांग्रेस के गगन तंवर के बीच सीधा मुकाबला रह गया था। शुक्रवार को नामांकन वापसी की प्रक्रिया के दौरान गगन तंवर के नामांकन वापस लेने के साथ ही राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। मैदान में एकमात्र प्रत्याशी बचने पर डॉ. गुंजन खटाना को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही जिस चुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों में मुकाबले और जोड़-तोड़ के कयास लगाए जा रहे थे, उसका बिना मतदान के ही पटाक्षेप हो गया।सभापति चुनाव में पहले निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शीशराम तंवर की मौजूदगी से मुकाबला त्रिकोणीय होने की स्थिति बनी थी। उनके नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता खुल गया। इस घटनाक्रम के बाद अब भिवाड़ी नगर परिषद में भाजपा के बोर्ड गठन की स्थिति बन गई है। सभापति पद पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद परिषद की आगामी राजनीतिक दिशा को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।ये भी पढ़ें-पूरे घटनाक्रम के बीच तिजारा विधायक बाबा बालक नाथ की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, नामांकन वापसी के संबंध में संबंधित पक्षों की ओर से अलग-अलग राजनीतिक कारण सामने आ सकते हैं। ऐसे में यह घटनाक्रम भिवाड़ी की स्थानीय राजनीति में भाजपा के प्रभाव और आगामी बोर्ड के समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभापति चुनाव के लिए शुरू हुई राजनीतिक हलचल शुक्रवार को डॉ. गुंजन खटाना के निर्विरोध निर्वाचन के साथ समाप्त हो गई। अब सभी की नजरें नगर परिषद में बोर्ड के गठन और आगामी कामकाज पर रहेंगी।