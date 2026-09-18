कोटपूतली में गरमाई सियासत: सभापति चुनाव से पहले गायब हुए पार्षद देशराज, पूर्व विधायक कसाना ने लगाए गंभीर आरोप

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मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना भी समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि देशराज गुर्जर पिछले तीन दिनों से लापता हैं और उन्हें लेकर परिजन व समर्थक चिंतित हैं। कसाना ने भाजपा से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीतिक दबाव की आशंका जताई। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।प्रदर्शन के दौरान रामस्वरूप कसाना ने सीधे तौर पर सभापति चुनाव को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि शनिवार तक पार्षद देशराज गुर्जर का पता नहीं लगाया गया तो सभापति का चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो समाज और क्षेत्र के लोग एकजुट होकर बड़ा विरोध करेंगे। इस चेतावनी के बाद सभापति चुनाव को लेकर पहले से चल रही राजनीतिक सरगर्मियों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि देशराज गुर्जर कहां हैं और उनके लापता होने की वास्तविक स्थिति क्या है।ये भी पढ़ें-इधर, पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने मामले में पुलिस रिकॉर्ड की स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि अभी तक पार्षद के परिवार की ओर से पुलिस के पास कोई शिकायत या आवेदन नहीं दिया गया है। शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने पार्षद के तीन दिन से लापता होने की जानकारी दी है। एसपी ने कहा कि लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस मामले की पड़ताल करेगी। तथ्यों की जानकारी जुटाकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।देशराज गुर्जर के लापता होने की सूचना ऐसे समय सामने आई है, जब कोटपूतली नगर परिषद में सभापति चुनाव को लेकर राजनीतिक जोड़तोड़ का दौर चल रहा है। ऐसे में एक पार्षद का अचानक सामने नहीं होना चुनावी समीकरणों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।फिलहाल, पुलिस के पास परिवार की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं पहुंची है। ग्रामीणों के आरोप, पूर्व संसदीय सचिव की चेतावनी और पुलिस की स्थिति—इन तीनों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि देशराज गुर्जर आखिर कहां हैं? पुलिस की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी।