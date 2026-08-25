फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Kotputli-Behror News ›   Kotputli: Drunk Man Sends Fake Murder Alert, Sends Police Scrambling; Ruse Exposed, Detained

कोटपूतली: शराब के नशे में हत्या की झूठी सूचना देकर पुलिस को दौड़ाया, जांच में खुली करतूत, हिरासत में युवक

Tue, 25 Aug 2026 03:59 PM IST
कोटपुतली ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली Published by: कोटपुतली ब्यूरो Updated Tue, 25 Aug 2026 03:59 PM IST
सार

लाडपुर गांव में युवती की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस दौड़ी लेकिन मौके पर पहुंचकर पूरा मामला उलट निकला। पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में एक युवक ने जान-बूझकर यह झूठी सूचना दी थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

विज्ञापन
Kotputli: Drunk Man Sends Fake Murder Alert, Sends Police Scrambling; Ruse Exposed, Detained
पुलिस थाना हरसौरा

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बानसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र के लाडपुर गांव में एक युवती की हत्या की सूचना मिलने से पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची लेकिन जांच के दौरान हत्या जैसी कोई घटना सामने नहीं आई। पड़ताल में पता चला कि एक युवक ने शराब के नशे में जान-बूझकर पुलिस को हत्या की झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार 24 अगस्त को हरसौरा थाना पुलिस को अभय कमांड के माध्यम से सूचना मिली कि लाडपुर गांव में एक अविवाहित युवती की हत्या कर दी गई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची।
विज्ञापन


पुलिस ने कथित घटनास्थल की जांच करने के साथ सूचना देने वाले व्यक्ति और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। जांच में युवती की हत्या की सूचना पूरी तरह झूठी पाई गई। पुलिस ने सूचना देने वाले युवक से पूछताछ की और तकनीकी तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक मनोज यादव (28) ने शराब के नशे में जान-बूझकर युवती की हत्या होने की झूठी सूचना पुलिस को दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: Udaipur: 80 वार्ड, 240 दावेदार और एक टिकट, जिताऊ चेहरों की तलाश में भाजपा, कोर कमेटी की बैठक में आज होगा फैसला


झूठी सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करनी पड़ी। इससे पुलिस का समय और संसाधन अनावश्यक रूप से खर्च हुए। मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज यादव को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे झूठी सूचना देने के कारणों को लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना सत्य और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही पुलिस को दें। पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठी सूचना देना कानूनन दंडनीय है। ऐसी सूचनाओं के कारण पुलिस का समय और संसाधन व्यर्थ होते हैं और वास्तविक घटनाओं पर कार्रवाई भी प्रभावित हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed