कोटपूतली: शराब के नशे में हत्या की झूठी सूचना देकर पुलिस को दौड़ाया, जांच में खुली करतूत, हिरासत में युवक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार 24 अगस्त को हरसौरा थाना पुलिस को अभय कमांड के माध्यम से सूचना मिली कि लाडपुर गांव में एक अविवाहित युवती की हत्या कर दी गई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची।पुलिस ने कथित घटनास्थल की जांच करने के साथ सूचना देने वाले व्यक्ति और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। जांच में युवती की हत्या की सूचना पूरी तरह झूठी पाई गई। पुलिस ने सूचना देने वाले युवक से पूछताछ की और तकनीकी तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक मनोज यादव (28) ने शराब के नशे में जान-बूझकर युवती की हत्या होने की झूठी सूचना पुलिस को दी थी।झूठी सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम को तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच करनी पड़ी। इससे पुलिस का समय और संसाधन अनावश्यक रूप से खर्च हुए। मामले में पुलिस ने आरोपी मनोज यादव को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे झूठी सूचना देने के कारणों को लेकर पूछताछ कर रही है।पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना सत्य और प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही पुलिस को दें। पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठी सूचना देना कानूनन दंडनीय है। ऐसी सूचनाओं के कारण पुलिस का समय और संसाधन व्यर्थ होते हैं और वास्तविक घटनाओं पर कार्रवाई भी प्रभावित हो सकती है।