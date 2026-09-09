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कोटपूतली में ईवीएम ठप: वार्ड 27-28 में डेढ़ घंटे मतदान रुका, मतदाताओं का फूटा गुस्सा

Wed, 09 Sep 2026 11:14 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Wed, 09 Sep 2026 11:14 AM IST
सार

कोटपूतली के वार्ड 27-28 में EVM में तकनीकी खराबी से करीब डेढ़ घंटे मतदान प्रभावित रहा। लंबी कतारों में खड़े मतदाताओं ने नाराजगी जताई। मशीनें ठीक होने के बाद मतदान फिर शुरू हुआ।

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Voting Hit by ‘Technical Brake’ in Kotputli: EVMs Down for 90 Minutes, Voters Furious
कोटपूतली में ईवीएम खराब - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नगर निकाय चुनाव के दौरान कोटपूतली के वार्ड नंबर 27 और 28 के मतदान केंद्रों पर वोटिंग मशीन में तकनीकी खराबी के चलते करीब डेढ़ घंटे तक मतदान प्रभावित रहा। मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद मशीनों में परेशानी आने से वोटिंग रुक गई। इससे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गईं।

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सुबह मतदान के लिए पहुंचे लोगों को मशीन ठीक होने का इंतजार करना पड़ा। काफी देर तक मतदान नहीं होने से कतार में खड़े मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली। मतदाताओं का कहना था कि वे अपने जरूरी काम छोड़कर वोट डालने पहुंचे हैं, लेकिन मशीन खराब होने के कारण उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है।

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महिलाओं ने भी जताई नाराजगी

मतदान में देरी को लेकर महिला मतदाताओं में भी नाराजगी रही। महिलाओं का कहना था कि मतदान के बाद उन्हें घर के काम और अन्य जरूरी कार्यों के लिए जाना है, लेकिन मशीन में तकनीकी खराबी के कारण काफी समय कतार में खड़े होकर गुजर रहा है। मशीन खराब होने के कारण मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ गई। मतदाताओं ने प्रशासन से जल्द मशीन दुरुस्त कर मतदान प्रक्रिया सुचारू कराने की मांग की।

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अधिकारियों और तकनीकी टीम ने संभाला मोर्चा

मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके की स्थिति पर नजर बनाए रहे। कोटपूतली तहसीलदार रामधन गुर्जर ने बताया कि मतदान शुरू होने के दौरान वोटिंग मशीनों में तकनीकी समस्या आई थी। इसके चलते कुछ समय के लिए मतदान प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि अधिकारियों और तकनीकी टीम की मदद से मशीनों को दुरुस्त कर दिया गया है। अब मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है।

करीब डेढ़ घंटे तक मतदान प्रभावित रहने से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि मशीनें ठीक होने के बाद मतदान दोबारा शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट डाल रहे हैं।

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