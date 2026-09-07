कोटपूतली-बहरोड़: थाने की ग्रिल तोड़कर तीन आरोपी फरार, लापरवाही पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, दो को लाइन हाजिर किया

बहरोड़ कोतवाली थाने के स्वागत कक्ष में बंद तीन आरोपियों के फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की है। मामले में जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण कुमार और थाने के एचएम हेड कांस्टेबल लखपत को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दो अन्य एएसआई को भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है।

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पुलिस के अनुसार बाइक और सिलिंडर चोरी के अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए आशीष, अक्षय और अभिषेक नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को बहरोड़ कोतवाली थाने के स्वागत कक्ष में रखा गया था। इसी दौरान आरोपियों ने स्वागत कक्ष में लगी जंगले की ग्रिल तोड़ दी और पुलिस की निगरानी से निकलकर फरार हो गए। आरोपियों के थाने से भागने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर अलग-अलग स्थानों पर भेजी गईं।पुलिस टीमों ने लगातार प्रयास करते हुए फरार हुए तीन आरोपियों में से दो को दोबारा पकड़ लिया है। हालांकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। नीमराणा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश खींची ने बताया कि पुलिस हिरासत से आरोपियों के फरार होने के मामले में शुरुआती जांच के दौरान जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। इसी के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।उन्होंने बताया कि मामले की आंतरिक जांच अभी जारी है। जांच के दौरान यदि किसी अन्य पुलिसकर्मी की लापरवाही या भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस की टीमें फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं।