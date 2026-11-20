कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पंचायत समिति चुनाव की मतगणना के बाद सामने आए परिणामों में कांग्रेस ने कई पंचायत समितियों में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं, निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। कोटपूतली, बानसूर, नारायणपुर और विराटनगर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बहरोड़ और नीमराणा में निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। पावटा पंचायत समिति में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, हालांकि यहां दो वार्डों के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं।

कोटपूतली में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी

कोटपूतली पंचायत समिति के सभी 17 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस ने 8 वार्डों में जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने 7 और भाजपा ने 2 वार्डों में सफलता हासिल की है।

विज्ञापन

बहरोड़ और नीमराणा में निर्दलीयों का दबदबा

बहरोड़ पंचायत समिति के 15 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 4 और भाजपा को 3 वार्डों में सफलता मिली है। नीमराणा पंचायत समिति के 21 वार्डों में भी निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। यहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने 9, भाजपा ने 7 और कांग्रेस ने 5 वार्डों में जीत हासिल की है।

विज्ञापन

विज्ञापन

बानसूर और नारायणपुर में कांग्रेस आगे

बानसूर पंचायत समिति के 27 वार्डों में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को 8-8 वार्डों में सफलता मिली है। नारायणपुर पंचायत समिति के 17 वार्डों में कांग्रेस ने 8, निर्दलीय प्रत्याशियों ने 4, भाजपा ने 3 और आरएलपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। यहां एक वार्ड का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है।

विराटनगर में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन

विराटनगर पंचायत समिति के 15 वार्डों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2-2 वार्डों में सफलता मिली है।

पावटा में कांग्रेस ने बनाई बढ़त

पावटा पंचायत समिति के 19 वार्डों में अब तक घोषित परिणामों के अनुसार कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। निर्दलीय प्रत्याशियों को 3 और भाजपा को 2 वार्डों में सफलता मिली है। दो वार्डों के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं।

दो चरणों में हुआ था मतदान

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पंचायत समिति चुनाव दो चरणों में संपन्न हुए थे। दूसरे चरण में 28 अक्टूबर को कोटपूतली पंचायत समिति के 17, पावटा के 19, बानसूर के 27 और नारायणपुर के 17 वार्डों के लिए मतदान हुआ था। वहीं, तीसरे चरण में 3 नवंबर को नीमराणा पंचायत समिति के 21, विराटनगर के 15, बहरोड़ के 15 और मैड-कुंडला के 15 वार्डों में मतदान कराया गया था।

25 से 28 नवंबर तक होंगे जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव

मतगणना के बाद अब जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान और उप प्रधान के चुनाव की प्रक्रिया होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 25 नवंबर को जिला प्रमुख, 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख, 27 नवंबर को पंचायत समिति प्रधान और 28 नवंबर को उप प्रधान के चुनाव कराए जाएंगे। इन पदों के निर्वाचन में जिला परिषद और पंचायत समितियों के नवनिर्वाचित सदस्य मतदान करेंगे।