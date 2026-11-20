बहरोड़ नेशनल हाईवे-48 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में बाइक सवार 18 वर्षीय युवक आकाश की दुखद मौत हो गई। उसका दोस्त लालू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है।

दोनों युवक दिल्ली से अपनी बाइक पर सवार होकर खाटूश्यामजी के दर्शन करने जा रहे थे। यह हादसा बहरोड़ में परिवहन कार्यालय के पास हुआ। थाना अधिकारी रविंद्र कुमार को रात करीब 1 बजे बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने हादसे के संबंध में आवश्यक जानकारी जुटाई। घायल युवकों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। आकाश उत्तर प्रदेश के लखनऊ का निवासी था। वह अपने दोस्त लालू के साथ बाबा श्याम के जन्मोत्सव और एकादशी के अवसर पर दर्शन करने खाटूश्यामजी जा रहा था।

विज्ञापन

परिजनों को सूचना और परिवार की स्थिति

हादसे की सूचना मिलने पर मृतक आकाश के परिजन देर रात बहरोड़ पहुंचे। आकाश के पिता दुबई में नौकरी करते हैं। उसकी मां दिल्ली में अपनी तीन बेटियों और बेटे के साथ रहती है। वह दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करती हैं। बेटे की अचानक मौत की खबर से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

विज्ञापन

विज्ञापन

बाबा श्याम के दर्शन की अधूरी यात्रा

आकाश और लालू बाबा श्याम के दर्शन की गहरी आस्था लेकर दिल्ली से निकले थे। दुर्भाग्यवश, उनकी यह यात्रा बहरोड़ में ही समाप्त हो गई। इस दुखद हादसे के बाद से आकाश के पूरे परिवार में गहरा मातम पसरा है। एक दोस्त की यात्रा बीच में ही खत्म हो गई, जबकि दूसरा जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है।