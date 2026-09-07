अलवर: CM भजनलाल शर्मा का रोड शो, कांग्रेस पर जमकर बरसे; बोले- जनता को बरगलाना बंद करे कांग्रेस
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल रोड शो किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा समेत भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर अलवर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल रोड शो किया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे मार्ग में समर्थकों और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
रोड शो में उमड़ा कार्यकर्ताओं का उत्साह
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो के दौरान पूरे मार्ग पर भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। जगह-जगह लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में नारे लगाए। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रोड शो में शामिल रहे। नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने इस रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया।
कांग्रेस पर मुख्यमंत्री का तीखा हमला
रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजस्थान की जनता को बरगलाना बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के खुद को दलितों का हितैषी बताने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को दलितों की हितैषी पार्टी बताती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके ही नेता दलित नेता की पिटाई करते हैं।
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय राजस्थान में लगातार पेपर लीक होते थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी।
अशोक गहलोत के बयान पर भी साधा निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनके बयान में स्पष्ट रूप से हताशा और निराशा दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आपसी कलह और खींचतान लगातार बढ़ रही है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से समर्थन की अपील करते हुए पार्टी की जीत का भरोसा भी जताया।