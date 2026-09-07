फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Alwar News ›   alwar bhajanlal sharma road show bjp congress urban local body elections rajasthan

अलवर: CM भजनलाल शर्मा का रोड शो, कांग्रेस पर जमकर बरसे; बोले- जनता को बरगलाना बंद करे कांग्रेस

Mon, 07 Sep 2026 02:24 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 07 Sep 2026 02:24 PM IST
सार

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर में नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल रोड शो किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा समेत भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विज्ञापन
alwar bhajanlal sharma road show bjp congress urban local body elections rajasthan
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर अलवर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल रोड शो किया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे मार्ग में समर्थकों और स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।

विज्ञापन

रोड शो में उमड़ा कार्यकर्ताओं का उत्साह

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो के दौरान पूरे मार्ग पर भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। जगह-जगह लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में नारे लगाए। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के मंत्री संजय शर्मा समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रोड शो में शामिल रहे। नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने इस रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया।

विज्ञापन

कांग्रेस पर मुख्यमंत्री का तीखा हमला

रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजस्थान की जनता को बरगलाना बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के खुद को दलितों का हितैषी बताने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को दलितों की हितैषी पार्टी बताती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके ही नेता दलित नेता की पिटाई करते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय राजस्थान में लगातार पेपर लीक होते थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी।

अशोक गहलोत के बयान पर भी साधा निशाना

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनके बयान में स्पष्ट रूप से हताशा और निराशा दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर आपसी कलह और खींचतान लगातार बढ़ रही है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से समर्थन की अपील करते हुए पार्टी की जीत का भरोसा भी जताया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed