आरटीयू में छात्र की संदिग्ध मौत से हंगामा: छात्रों ने लगाया सर्पदंश का आरोप; प्रशासन ने बताया कार्डियक अरेस्ट

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आरटीयू के कुलगुरु डॉ. निमित्त रंजन चौधरी ने बताया कि मृतक छात्र अक्षित मूल रूप से जयपुर का रहने वाला था। छात्र हॉस्टल में दो अन्य छात्रों के साथ रहता था। कुलगुरु के अनुसार, घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय के चिकित्सक को मौके पर भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि छात्र की मौत के पीछे सर्पदंश की जो बात सामने आ रही है, उसकी संभावना कम है, क्योंकि छात्र का कमरा पहली मंजिल पर था। फिलहाल कार्डियक अरेस्ट की संभावना अधिक मानी जा रही है।कुलगुरु ने बताया कि छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है और वे जयपुर से कोटा के लिए रवाना हो गए हैं। परिजनों के पहुंचने के बाद छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक वजह को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।आरटीयू गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि करोड़ों रुपये का बजट होने के बावजूद हॉस्टल की व्यवस्थाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हॉस्टल के आसपास बड़ी-बड़ी झाड़ियां उगी हुई हैं और कई बार यहां सांप देखे जाने का भी दावा छात्रों ने किया।प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि अक्षित का शरीर पीला पड़ गया था और उन्हें आशंका थी कि उसे सांप ने काटा है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि हॉस्टल के चीफ वार्डन डीके यादव छात्र को अपने निजी वाहन से अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए। छात्रों का दावा है कि इसके चलते उसे समय पर उपचार नहीं मिल सका। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।छात्रों ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर की सफाई कराने और हॉस्टल के आसपास उगी झाड़ियों को तत्काल हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अक्षित की मौत की जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की भी मांग उठाई। फिलहाल मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी।