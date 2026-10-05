राजस्थान: कोटा के सरकारी आर्ट्स कॉलेज में एबीवीपी का प्रदर्शन, प्राचार्य कक्ष पर जड़ा ताला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इकाई अध्यक्ष ऋतिक नखवाल ने बताया कि छात्र शक्ति अपनी जायज मांगों को लेकर प्राचार्य से मिलने आई थी। प्राचार्य रोशन भारती के वहां न मिलने पर विद्यार्थियों को तालाबंदी जैसा कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांगों में राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुनः छात्रसंघ चुनाव कराया जाना शामिल है। छात्रों का कहना है कि चुनाव आयोजित होने से ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले युवाओं को लोकतंत्र की मुख्यधारा से जुड़ने तथा नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा।छात्रों ने हाड़ौती के इस सबसे बड़े कॉलेज परिसर में महान हस्तियों की प्रतिमाएं लगाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर, स्वामी विवेकानंद तथा अन्य महान वीरांगनाओं व महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त नए विद्यार्थियों को शीघ्र कॉलेज आईडी कार्ड जारी करने की मांग रखी गई। आईडी कार्ड न होने के कारण विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में पढ़ने से रोका जा रहा है, जिसे छात्रों ने प्रशासन का दोहरा रवैया बताया। परिसर में खेल का मैदान उपलब्ध न होने से खेल प्रतिभाओं को नुकसान पहुंचने की बात भी कही गई।विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणामों तथा इंटरनल असेसमेंट की समस्याओं का तुरंत समाधान करने पर बल दिया। इसके साथ ही कॉलेज के जर्जर कमरों व वॉशरूम की बदहाल स्थिति सुधारने और परिसर में फैली गंदगी को दूर करने की मांग की। ऋतिक नखवाल ने कॉलेज प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन सभी अव्यवस्थाओं को समय रहते दूर नहीं किया गया, तो विद्यार्थी परिषद शांत नहीं बैठेगी। छात्र हितों की रक्षा के लिए कॉलेज में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा।