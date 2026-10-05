राजस्थान: आवास योजना की किस्त के लिए 10,000 रुपये रिश्वत लेता नगर निगम का संविदाकर्मी गिरफ्तार

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने नगर निगम कोटा के संविदाकर्मी अखिलेश मीणा को परिवादी से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान दल ने रिश्वत की राशि बरामद कर ली। वहीं, एसीबी कार्रवाई की भनक लगते ही दूसरा संविदाकर्मी नरेश वर्मा मौके से फरार हो गया। टीम फरार आरोपी की तलाश कर रही है।