राजस्थान के कोटा-उदयपुर हाईवे पर शंभूपुरा के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद एक पीड़ित ने दुर्घटना की पूरी कहानी बताई है। पीड़ित के मुताबिक, परिवार के लोग खाटू श्याम के दर्शन कर महाराष्ट्र के धार लौट रहे थे। सभी तीन गाड़ियों में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में दो गाड़ियां पीछे रह गईं, जबकि हादसे का शिकार हुई गाड़ी आगे निकल गई। इसी दौरान परिवार के एक सदस्य का फोन आया कि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।

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समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पीड़ित ने बताया, "हम खाटू श्याम से धार की ओर जा रहे थे। हमारी दो गाड़ियां पीछे रह गई थीं, जबकि उनकी गाड़ी आगे निकल गई थी। तभी बहन का फोन आया कि हादसा हो गया है। इसके बाद हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।"

मौके पर पहुंचे तो दुर्घटनाग्रस्त थी गाड़ी

पीड़ित ने बताया कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। उन्होंने कहा, "गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और वे घायल को अस्पताल लेकर जा चुके थे।" पीड़ित के अनुसार, परिवार मंगलवार रात को यात्रा पर निकला था और हादसे वाले दिन वापस लौट रहा था। सफर के दौरान परिवार के लोगों ने एक होटल में रुककर भोजन भी किया था। उन्होंने बताया कि तीन गाड़ियों में कुल 36 लोग सवार थे और सभी आपस में रिश्तेदार थे।

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खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी थी श्रद्धालुओं की गाड़ी, 9 की मौत

गौरतलब है कि कोटा-उदयपुर हाईवे पर शंभूपुरा के पास श्रद्धालुओं से भरी एक गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी थी। हादसा आधी रात के दौरान हुआ। दुर्घटना में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश जोशी के मुताबिक, हादसे के समय वाहन में 16 लोग सवार थे। सभी खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद महाराष्ट्र लौट रहे थे और एक ही परिवार के सदस्य थे।

घायलों का इलाज प्रशासन की प्राथमिकता

राजेश जोशी ने बताया कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता हादसे में घायल लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सकें। वहीं, दुर्घटना में जान गंवाने वालों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।