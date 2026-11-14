राजस्थान: रावतभाटा के लुहारिया गांव में घुसा मगरमच्छ, रात एक बजे तक चला रेस्क्यू अभियान

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तहसील के लुहारिया गांव में रात के समय अचानक एक भारी-भरकम मगरमच्छ रिहाइशी इलाके में पहुंच गया। गांव की बस्ती में मगरमच्छ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। लोग उसे देखकर सहम गए। शुरुआत में कुछ ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका आकार और खतरा देखते हुए वे सफल नहीं हो सके।क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश नाथ के अनुसार, गांव के आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना रात करीब 10 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की बचाव टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने पहुंचकर सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।मगरमच्छ काफी भारी-भरकम था और घनी आबादी के बीच मौजूद था। ऐसे में उसे बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित पकड़ना टीम के लिए चुनौती बना हुआ था। रेस्क्यू के दौरान ग्रामीणों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया।वन विभाग की टीम ने लगातार करीब तीन घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया। आखिरकार रात एक बजे मगरमच्छ को काबू में कर लिया गया। इसके बाद टीम उसे सबमर्सिबल ब्रिज के समीप ले गई और चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। मगरमच्छ के नदी में चले जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आबादी वाले इलाके से मगरमच्छ के हटने के बाद गांव में बना डर का माहौल भी शांत हुआ।वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि गांव या आसपास के इलाके में मगरमच्छ अथवा कोई अन्य वन्यजीव दिखाई देने पर खुद उसे पकड़ने की कोशिश न करें। वन्यजीव के नजदीक जाना या उसे छेड़ना जानलेवा हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें। प्रशिक्षित बचाव दल ही वन्यजीव को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उसके अनुकूल स्थान पर छोड़ सकता है।