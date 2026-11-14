राजस्थान: रावतभाटा के लुहारिया गांव में घुसा मगरमच्छ, रात एक बजे तक चला रेस्क्यू अभियान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्तौड़गढ़ Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 14 Nov 2026 01:38 PM IST
सार
लुहारिया गांव की आबादी में रात के समय एक भारी-भरकम मगरमच्छ पहुंच गया। उसे देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम ने करीब तीन घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया और रात एक बजे मगरमच्छ को पकड़कर चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया।
विज्ञापन
विस्तार
राजस्थान के लुहारिया गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रात के अंधेरे में एक विशाल मगरमच्छ आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। बस्ती में मगरमच्छ देखकर ग्रामीण घबरा गए। कुछ लोगों ने खुद ही उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया और चंबल नदी में छोड़ दिया।
आबादी के बीच मगरमच्छ देखकर मची दहशत
तहसील के लुहारिया गांव में रात के समय अचानक एक भारी-भरकम मगरमच्छ रिहाइशी इलाके में पहुंच गया। गांव की बस्ती में मगरमच्छ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। लोग उसे देखकर सहम गए। शुरुआत में कुछ ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका आकार और खतरा देखते हुए वे सफल नहीं हो सके।
रात 10 बजे वन विभाग को मिली सूचना
क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश नाथ के अनुसार, गांव के आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना रात करीब 10 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की बचाव टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने पहुंचकर सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
विज्ञापन
मगरमच्छ काफी भारी-भरकम था और घनी आबादी के बीच मौजूद था। ऐसे में उसे बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित पकड़ना टीम के लिए चुनौती बना हुआ था। रेस्क्यू के दौरान ग्रामीणों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया।
तीन घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया मगरमच्छ
वन विभाग की टीम ने लगातार करीब तीन घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया। आखिरकार रात एक बजे मगरमच्छ को काबू में कर लिया गया। इसके बाद टीम उसे सबमर्सिबल ब्रिज के समीप ले गई और चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। मगरमच्छ के नदी में चले जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आबादी वाले इलाके से मगरमच्छ के हटने के बाद गांव में बना डर का माहौल भी शांत हुआ।
वन विभाग ने ग्रामीणों को दी सतर्क रहने की सलाह
वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि गांव या आसपास के इलाके में मगरमच्छ अथवा कोई अन्य वन्यजीव दिखाई देने पर खुद उसे पकड़ने की कोशिश न करें। वन्यजीव के नजदीक जाना या उसे छेड़ना जानलेवा हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें। प्रशिक्षित बचाव दल ही वन्यजीव को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उसके अनुकूल स्थान पर छोड़ सकता है।
विज्ञापन
आबादी के बीच मगरमच्छ देखकर मची दहशत
तहसील के लुहारिया गांव में रात के समय अचानक एक भारी-भरकम मगरमच्छ रिहाइशी इलाके में पहुंच गया। गांव की बस्ती में मगरमच्छ दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया। लोग उसे देखकर सहम गए। शुरुआत में कुछ ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका आकार और खतरा देखते हुए वे सफल नहीं हो सके।
विज्ञापन
रात 10 बजे वन विभाग को मिली सूचना
क्षेत्रीय वन अधिकारी दिनेश नाथ के अनुसार, गांव के आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना रात करीब 10 बजे मिली थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की बचाव टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने पहुंचकर सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
विज्ञापन
मगरमच्छ काफी भारी-भरकम था और घनी आबादी के बीच मौजूद था। ऐसे में उसे बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित पकड़ना टीम के लिए चुनौती बना हुआ था। रेस्क्यू के दौरान ग्रामीणों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया।
तीन घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया मगरमच्छ
वन विभाग की टीम ने लगातार करीब तीन घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया। आखिरकार रात एक बजे मगरमच्छ को काबू में कर लिया गया। इसके बाद टीम उसे सबमर्सिबल ब्रिज के समीप ले गई और चंबल नदी में सुरक्षित छोड़ दिया। मगरमच्छ के नदी में चले जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आबादी वाले इलाके से मगरमच्छ के हटने के बाद गांव में बना डर का माहौल भी शांत हुआ।
वन विभाग ने ग्रामीणों को दी सतर्क रहने की सलाह
वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि गांव या आसपास के इलाके में मगरमच्छ अथवा कोई अन्य वन्यजीव दिखाई देने पर खुद उसे पकड़ने की कोशिश न करें। वन्यजीव के नजदीक जाना या उसे छेड़ना जानलेवा हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें। प्रशिक्षित बचाव दल ही वन्यजीव को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उसके अनुकूल स्थान पर छोड़ सकता है।