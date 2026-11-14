राजस्थान: बहरोड़ विधानसभा सीट रिक्त घोषित, विधायक जसवंत यादव के निधन के बाद उपचुनाव का रास्ता साफ

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राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने सोलहवीं विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 062-बहरोड़ से निर्वाचित विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन के बाद सीट रिक्त घोषित की है। डॉ. यादव का निधन 8 नवंबर को हुआ था। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सीट खाली होने से जुड़ी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की।विधानसभा प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है। पत्र में सदस्य के निधन के कारण बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र की सीट रिक्त होने की जानकारी दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।बहरोड़ सीट रिक्त घोषित होने के बाद अब उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की रणनीति पर चर्चा शुरू हो सकती है। हालांकि, अभी तक उपचुनाव की तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद अब उपचुनाव की प्रक्रिया का अगला चरण निर्वाचन आयोग की ओर से पूरा किया जाएगा। आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा, जिसके बाद नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखें स्पष्ट होंगी। फिलहाल बहरोड़ के मतदाताओं और राजनीतिक दलों को चुनाव की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।