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राजस्थान: बहरोड़ विधानसभा सीट रिक्त घोषित, विधायक जसवंत यादव के निधन के बाद उपचुनाव का रास्ता साफ

Sat, 14 Nov 2026 01:55 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 14 Nov 2026 01:55 PM IST
सार

राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने बहरोड़ विधानसभा सीट को आधिकारिक रूप से रिक्त घोषित कर दिया है। भाजपा विधायक डॉ. जसवंत यादव का 8 नवंबर को निधन हो गया था। विधानसभा प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अब निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीखों की घोषणा का इंतजार है।
 

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Behror Assembly Seat Vacant Jaswant Yadav Death Rajasthan By Election
डॉ जसवंत यादव को आखिरी विदाई देते मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान की बहरोड़ विधानसभा सीट अब आधिकारिक रूप से रिक्त हो गई है। विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन के बाद विधानसभा सचिवालय ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए सीट खाली घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है। अब सबकी नजर निर्वाचन आयोग पर है कि वह बहरोड़ सीट पर चुनाव का कार्यक्रम कब घोषित करता है।
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विधायक के निधन के बाद खाली हुई सीट
राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने सोलहवीं विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 062-बहरोड़ से निर्वाचित विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन के बाद सीट रिक्त घोषित की है। डॉ. यादव का निधन 8 नवंबर को हुआ था। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सीट खाली होने से जुड़ी संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की।
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विधानसभा प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है। पत्र में सदस्य के निधन के कारण बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र की सीट रिक्त होने की जानकारी दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
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उपचुनाव को लेकर बढ़ेंगी राजनीतिक गतिविधियां
बहरोड़ सीट रिक्त घोषित होने के बाद अब उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की रणनीति पर चर्चा शुरू हो सकती है। हालांकि, अभी तक उपचुनाव की तारीखों को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।


निर्वाचन आयोग की घोषणा का इंतजार
विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद अब उपचुनाव की प्रक्रिया का अगला चरण निर्वाचन आयोग की ओर से पूरा किया जाएगा। आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा, जिसके बाद नामांकन, मतदान और मतगणना की तारीखें स्पष्ट होंगी। फिलहाल बहरोड़ के मतदाताओं और राजनीतिक दलों को चुनाव की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
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