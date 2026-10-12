राजस्थान: खैरथल में जमीन विवाद में सूबेदार की हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

घटना की सूचना मिलते ही खैरथल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को खैरथल के सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह किशनगढ़बास के उपखंड अधिकारी भी सैटेलाइट अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर बातचीत की और उन्हें मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम कराने का पूरा आश्वासन दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, गांव में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।सूबेदार शेर सिंह की मौत से आक्रोशित ग्रामीण सोमवार दोपहर करीब 1:00 बजे सैटेलाइट अस्पताल के मुख्य गेट पर एकत्र होने लगे। ग्रामीणों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने हरसोली रोड पर जाम लगा दिया, जिससे उस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की स्पष्ट मांग है कि हत्या के इस मामले में शामिल सभी छह लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए।अस्पताल के बाहर ग्रामीणों के भारी संख्या में जमा होने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद डीएसपी लालचंद और अन्य पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने-बुझाने तथा स्थिति को सामान्य करने का लगातार प्रयास किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करने के साथ ही फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और विस्तृत पड़ताल के बाद ही मौत से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।