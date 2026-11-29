सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान सैलानियों को वन्यजीवों की दुनिया का रोमांचक नजारा देखने को मिला। रणथंभौर के जोन नंबर चार में पर्यटकों के सामने टाइगर और नीलगाय के बीच संघर्ष हुआ। यहां टाइगर RBT-2506 ने नीलगाय का शिकार कर लिया। करीब सवा मिनट तक नीलगाय अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन टाइगर की ताकत और मजबूत पकड़ के आगे वह टिक नहीं सकी। पर्यटकों ने शिकार के इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया।

सैलानी रणथंभौर के जोन नंबर चार में सफारी का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान मलिक तालाब के पास उन्हें टाइगर RBT-2506 दिखाई दिया। टाइगर शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा था। इसी बीच एक नीलगाय बेफिक्र होकर आसपास घूमने लगी। नीलगाय को देखते ही टाइगर ने उसका पीछा शुरू कर दिया।

करीब 20 सेकेंड तक पीछा करने के बाद टाइगर ने नीलगाय पर हमला कर दिया। उसने पहला हमला नीलगाय की पीठ पर किया, लेकिन नीलगाय खुद को बचाने में कामयाब रही। इस दौरान टाइगर छिटककर जमीन पर गिर गया। हालांकि, उसने हार नहीं मानी और दोबारा हमला कर नीलगाय का पैर अपने मुंह में दबोच लिया।

इसके बाद टाइगर धीरे-धीरे नीलगाय की गर्दन तक पहुंचा और अपनी पकड़ मजबूत कर ली। करीब सवा मिनट तक चले संघर्ष के बाद नीलगाय ने दम तोड़ दिया और टाइगर ने उसे अपना शिकार बना लिया। शिकार के इस रोमांचक नजारे को देखकर पर्यटक अभिभूत हो गए।