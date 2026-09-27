राजस्थान: करौली में बेखौफ बदमाशों का आतंक! बाइक सवार युवक के नाक-कान काटे, सिर पर किए कई वार

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यह सनसनीखेज वारदात शनिवार देर शाम बैरूंडा-जाखोदा सड़क मार्ग पर घटित हुई। रैती की झोपड़ी गांव निवासी 39 वर्षीय रूपलाल बैरवा अपनी मोटरसाइकिल से बैरूंडा की तरफ से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में बोलेरो वाहन में आए कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे अचानक रोक लिया। वाहन से उतरते ही हमलावरों ने रूपलाल पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। अपराधियों ने युवक के नाक, कान और सिर पर घातक प्रहार करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद आरोपी घायल को सड़क किनारे जंगल में छोड़कर भाग निकले।मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को घायल अवस्था में पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सहायक उप-निरीक्षक बिजेंद्र सिंह पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस टीम ने घायल को इलाज के लिए सपोटरा के उप-जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक अमर सिंह मीना ने घायल युवक का प्राथमिक इलाज किया। स्थिति गंभीर बने रहने के कारण चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया।घायल युवक के भाई बिजेंद्र ने बताया कि रूपलाल विदेश में मजदूरी का कार्य करता है। वह अनंत चतुर्दशी पर दुबई से अपने गांव वापस लौटा था। शनिवार शाम वह बाइक से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस उप-अधीक्षक दौलतराम भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित व उसके परिजनों से वारदात की जानकारी ली। पुलिस हमले के कारणों और अज्ञात हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में संभावित सुराग तलाश रही है।