जोधपुर: गजेन्द्र शेखावत ने परिवार संग डाला वोट, गहलोत बोले- लोकतंत्र मजबूत हो; कांग्रेस की जीत का किया दावा

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मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पहले देश और प्रदेश की सरकार चुनने के लिए मतदान किया था, जबकि आज अपने शहर की सरकार चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि शहर के बेहतर भविष्य और सुशासन के लिए प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने जोधपुरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभाने का आह्वान किया।वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी परिवार सहित जैन स्कूल स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान गहलोत मतदान के लिए कतार में खड़े मतदाताओं से भी मिले। एक महिला ने गहलोत से मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद दिया।ये भी पढ़ें-मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व धीरे-धीरे और मजबूत होता रहे, यही उनकी कामना है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान के तहत मिले अधिकार मजबूत होने चाहिए और लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती मिले। गहलोत ने कहा कि उन्होंने प्रदेशवासियों से मतदान की अपील की है और इस बार लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी। गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया और पिछली सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया, जिससे लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जनता को आगे आकर मतदान करना चाहिए और सरकार को सबक सिखाना चाहिए, ताकि वह जनता के हित में काम करे।