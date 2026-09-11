गहलोत के वोट पर इस कदर क्यों भड़की बीजेपी- किसे बताया आचार संहिता का उल्लंघन?

निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच जोधपुर के वार्ड नंबर 82 में एक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मतदान के दौरान तैनात पोलिंग पार्टी के आचरण पर सवाल उठाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर को शिकायत पत्र सौंपा है।

क्या है मामला

भाजपा प्रदेश कार्यालय से 11 सितंबर 2026 को सुबह 9:29 बजे भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वार्ड नंबर 82 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, उस दौरान संबंधित पोलिंग पार्टी के सदस्य उठकर उनके पैर छूते देखे गए। पार्टी का दावा है कि यह घटना फर्स्ट इंडिया डिजिटल न्यूज पर सुबह 9:00 से 9:03 बजे के बीच भी प्रसारित हुई।

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भाजपा का आरोप -आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

पत्र में भाजपा ने इसे सीधे तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। पार्टी का कहना है कि पोलिंग पार्टी द्वारा एक विशेष राजनैतिक दल (कांग्रेस) को अत्यधिक तवज्जो दी गई, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है।

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कार्रवाई की मांग

भाजपा प्रदेश संयोजक (विधि प्रकोष्ठ) सौरभ सारस्वत के हस्ताक्षर से भेजे गए इस पत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित पोलिंग पार्टी के अधिकारियों के खिलाफ अविलंब उचित कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की गई है। पत्र की प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान को भी भेजी गई है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब राज्य में दूसरे चरण के तहत आज 147 नगरीय निकायों में मतदान जारी है। फिलहाल जिला प्रशासन या राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस शिकायत पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।