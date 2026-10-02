ईडब्ल्यूएस सरलीकरण यात्रा पहुंची जोधपुर: रविंद्र भाटी पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश, देर रात तक डटे रहे युवा

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विधायक भाटी की यह यात्रा जिले में बिलाड़ा, पीपाड़ और भोपालगढ़ क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर शहर पहुंची। शहर के पास बनाड़ पहुंचने के बाद रास्ते में उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बनाड़ से पावटा क्षेत्र तक विशाल रोड शो आयोजित किया। जब यात्रा पावटा पहुंची तो वहां युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पावटा में युवाओं ने जेसीबी मशीनों से फूलों की वर्षा कर विधायक भाटी और उनकी यात्रा का स्वागत किया।यात्रा के स्वागत के लिए जोधपुर के हनवंत गार्डन में कार्यक्रम रखा गया था। यात्रा अपने निर्धारित समय से करीब तीन से चार घंटे की देरी से जोधपुर पहुंची। इसके बावजूद युवा लगातार अपने नेता का इंतजार करते रहे। हनवंत गार्डन में विधायक भाटी के स्वागत का कार्यक्रम रात 12 बजे के बाद हुआ। तीन-चार घंटे की देरी के बाद भी युवाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने जेसीबी से फूलों की बरसात कर यात्रा का स्वागत किया।ये भी पढ़ें-विधायक रविंद्र सिंह भाटी की यह ईडब्ल्यूएस सरलीकरण यात्रा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण नियमों में बदलाव और सरलीकरण की मांग को लेकर निकाली जा रही है। इस यात्रा की सबसे प्रमुख मांगों में ईडब्ल्यूएस पात्रता के लिए लागू भूमि संबंधी शर्तों की समीक्षा करना शामिल है। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार में लागू ईडब्ल्यूएस नियमों में समानता लाने की भी मांग की जा रही है। यात्रा के दौरान ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने तथा राज्य में जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र को केंद्रीय सेवाओं और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में पूरी तरह मान्य करने की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है।