जोधपुर: डंपर ने महिला को कुचला, मौत के बाद भड़की हिंसा; वाहन में आग लगाने के आरोप में 3 गिरफ्तार

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कुड़ी भगतासनी थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपियों मोहम्मद सादिक, गोविंद और फूलचंद को गिरफ्तार किया है। कुल 10 लोगों को नामजद किया गया है। प्राथमिकी में मोहम्मद सादिक, गोविंद, श्रवणराम, फूलचंद बनावड़िया, बद्री नागौरी, मदन बनावड़िया, रमेश सिनावड़िया, चेतन सरगरा, बाबू पुत्र लूणाराम बनावड़िया और गोरधन बनावड़िया के नाम शामिल हैं। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) भजनलाल के अनुसार, बारां जिले के शाहाबाद स्थित हटका गांव के निवासी रामनिवास (67) अपनी पत्नी मंजेश (65) के साथ जैसलमेर स्थित रामदेवरा मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके साथ करीब 20 से 25 श्रद्धालुओं का जत्था भी चल रहा था। शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।डंपर महिला को करीब 10 मीटर की दूरी तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे मंजेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उनके पति रामनिवास को हल्की चोटें आई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। आक्रोशित भीड़ ने डंपर चालक की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद लोगों ने वाहन पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। आगजनी के कारण झालामंड चौराहे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और लंबा जाम लग गया। सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है।