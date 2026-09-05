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जोधपुर: डंपर ने महिला को कुचला, मौत के बाद भड़की हिंसा; वाहन में आग लगाने के आरोप में 3 गिरफ्तार

Sat, 05 Sep 2026 09:43 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sat, 05 Sep 2026 09:43 PM IST
सार

जोधपुर के झालामंड चौराहे के पास तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से रामदेवरा से लौट रहे दंपती में महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने डंपर में आग लगा दी और रास्ता जाम कर दिया। पुलिस ने आगजनी और मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 लोग नामजद हैं।

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jodhpur jhalamand dumper accident woman death mob set vehicle fire three arrested
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भीषण सड़क दुर्घटना के बाद बेकाबू हुई भीड़ द्वारा डंपर में आग लगाने और मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ रास्ता रोकने, वाहन को आग के हवाले करने और राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।
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तीन गिरफ्तार, 10 लोगों के नाम एफआईआर में
कुड़ी भगतासनी थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपियों मोहम्मद सादिक, गोविंद और फूलचंद को गिरफ्तार किया है। कुल 10 लोगों को नामजद किया गया है। प्राथमिकी में मोहम्मद सादिक, गोविंद, श्रवणराम, फूलचंद बनावड़िया, बद्री नागौरी, मदन बनावड़िया, रमेश सिनावड़िया, चेतन सरगरा, बाबू पुत्र लूणाराम बनावड़िया और गोरधन बनावड़िया के नाम शामिल हैं। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
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झालामंड चौराहे के पास डंपर ने दंपती को मारी टक्कर
सहायक पुलिस आयुक्त (पश्चिम) भजनलाल के अनुसार, बारां जिले के शाहाबाद स्थित हटका गांव के निवासी रामनिवास (67) अपनी पत्नी मंजेश (65) के साथ जैसलमेर स्थित रामदेवरा मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके साथ करीब 20 से 25 श्रद्धालुओं का जत्था भी चल रहा था। शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।
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डंपर महिला को करीब 10 मीटर की दूरी तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे मंजेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उनके पति रामनिवास को हल्की चोटें आई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।


चालक की पिटाई के बाद डंपर फूंका
दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। आक्रोशित भीड़ ने डंपर चालक की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद लोगों ने वाहन पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। आगजनी के कारण झालामंड चौराहे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और लंबा जाम लग गया। सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है।
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