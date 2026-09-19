झुंझुनू में दर्दनाक सड़क हादसा: अनियंत्रित ट्रक ने कार को मारी टक्कर, महिला सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत

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लोहारू की तरफ से झुंझुनूं की ओर आ रही कार जैसे ही रघुनाथपुरा टोल के पास बने ब्रेकर पर धीमी हुई, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे। समिति के कार्यकर्ताओं ने मशक्कत करते हुए कार का गेट तोड़कर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। उन्होंने घायलों को तत्काल सूरजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने चूरू निवासी शर्मिला तथा गुढ़ा निवासी महेंद्र शर्मा को मृत घोषित कर दिया।हादसे का शिकार हुए सभी लोग दिल्ली स्थित एक आश्रम में अपने गुरुजी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ये लोग महीने में लगभग एक बार अपने गुरुजी से मिलने दिल्ली जाया करते थे। मृतक महिला शर्मिला मूल रूप से चूरू जिले की रहने वाली थीं, लेकिन वर्तमान में अपने परिवार के साथ सीकर में रह रही थीं। उनके पति अभिषेक सहारण सीकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बतौर कांस्टेबल कार्यरत हैं। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।ये भी पढ़ें-हादसे में गंभीर रूप से घायल सीथल निवासी ओमप्रकाश को प्राथमिक उपचार देने के बाद चिकित्सकों ने झुंझुनूं के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके अलावा, सीथल निवासी शीशराम जाट, हरिराम जाट और सीकर निवासी आलोक शर्मा का उपचार सूरजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सूरजगढ़ थाने के उपनिरीक्षक कानाराम ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।