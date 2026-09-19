झुंझुनू में दर्दनाक सड़क हादसा: अनियंत्रित ट्रक ने कार को मारी टक्कर, महिला सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झुंझुनू Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Sat, 19 Sep 2026 02:33 PM IST
सार
झुंझुनू के रघुनाथपुरा टोल के पास ब्रेकर पर धीमी हुई कार को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए। राहत कार्य के दौरान कार का गेट तोड़कर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया।
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विस्तार
झुंझुनू जिले में सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुरा गांव के पास भीषण सड़क हादसे में कार सवार महिला सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार देर रात रघुनाथपुरा टोल के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने आगे चल रही कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए।
मृतकों में महिला भी शामिल
लोहारू की तरफ से झुंझुनूं की ओर आ रही कार जैसे ही रघुनाथपुरा टोल के पास बने ब्रेकर पर धीमी हुई, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे। समिति के कार्यकर्ताओं ने मशक्कत करते हुए कार का गेट तोड़कर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। उन्होंने घायलों को तत्काल सूरजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने चूरू निवासी शर्मिला तथा गुढ़ा निवासी महेंद्र शर्मा को मृत घोषित कर दिया।
दिल्ली आश्रम से लौट रहे थे श्रद्धालु
हादसे का शिकार हुए सभी लोग दिल्ली स्थित एक आश्रम में अपने गुरुजी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ये लोग महीने में लगभग एक बार अपने गुरुजी से मिलने दिल्ली जाया करते थे। मृतक महिला शर्मिला मूल रूप से चूरू जिले की रहने वाली थीं, लेकिन वर्तमान में अपने परिवार के साथ सीकर में रह रही थीं। उनके पति अभिषेक सहारण सीकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बतौर कांस्टेबल कार्यरत हैं। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।
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घायलों का उपचार और पुलिस जांच
हादसे में गंभीर रूप से घायल सीथल निवासी ओमप्रकाश को प्राथमिक उपचार देने के बाद चिकित्सकों ने झुंझुनूं के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके अलावा, सीथल निवासी शीशराम जाट, हरिराम जाट और सीकर निवासी आलोक शर्मा का उपचार सूरजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सूरजगढ़ थाने के उपनिरीक्षक कानाराम ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
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मृतकों में महिला भी शामिल
लोहारू की तरफ से झुंझुनूं की ओर आ रही कार जैसे ही रघुनाथपुरा टोल के पास बने ब्रेकर पर धीमी हुई, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे। समिति के कार्यकर्ताओं ने मशक्कत करते हुए कार का गेट तोड़कर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। उन्होंने घायलों को तत्काल सूरजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने चूरू निवासी शर्मिला तथा गुढ़ा निवासी महेंद्र शर्मा को मृत घोषित कर दिया।
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दिल्ली आश्रम से लौट रहे थे श्रद्धालु
हादसे का शिकार हुए सभी लोग दिल्ली स्थित एक आश्रम में अपने गुरुजी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ये लोग महीने में लगभग एक बार अपने गुरुजी से मिलने दिल्ली जाया करते थे। मृतक महिला शर्मिला मूल रूप से चूरू जिले की रहने वाली थीं, लेकिन वर्तमान में अपने परिवार के साथ सीकर में रह रही थीं। उनके पति अभिषेक सहारण सीकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बतौर कांस्टेबल कार्यरत हैं। इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।
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घायलों का उपचार और पुलिस जांच
हादसे में गंभीर रूप से घायल सीथल निवासी ओमप्रकाश को प्राथमिक उपचार देने के बाद चिकित्सकों ने झुंझुनूं के जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इसके अलावा, सीथल निवासी शीशराम जाट, हरिराम जाट और सीकर निवासी आलोक शर्मा का उपचार सूरजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सूरजगढ़ थाने के उपनिरीक्षक कानाराम ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।