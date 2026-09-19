जयपुर: मेयर पद के लिए सुनील कोठारी के नाम पर भाजपा की मुहर, आज दाखिल करेंगे नामांकन

जयपुर नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सुनील कोठारी के नाम पर सहमति बना ली है। सुनील कोठारी पुष्कर से जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद अब वह करीब दो बजे मेयर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे।

विज्ञापन

सुनील कोठारी के नामांकन के दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि श्रवण सिंह बगड़ी कुछ ही देर में सुनील कोठारी के नाम का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। भाजपा की ओर से नाम की घोषणा के साथ ही जयपुर मेयर चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर भी विराम लग जाएगा।