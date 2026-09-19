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जयपुर: मेयर पद के लिए सुनील कोठारी के नाम पर भाजपा की मुहर, आज दाखिल करेंगे नामांकन

Sat, 19 Sep 2026 01:22 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 01:22 PM IST
सार

जयपुर मेयर चुनाव को लेकर भाजपा ने सुनील कोठारी के नाम पर सहमति बना ली है। सुनील कोठारी पुष्कर से जयपुर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद करीब दो बजे मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करने जाएंगे।

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jaipur mayor election sunil kothari bjp candidate nomination
(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जयपुर नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सुनील कोठारी के नाम पर सहमति बना ली है। सुनील कोठारी पुष्कर से जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसके बाद अब वह करीब दो बजे मेयर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जाएंगे।

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सुनील कोठारी के नामांकन के दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि श्रवण सिंह बगड़ी कुछ ही देर में सुनील कोठारी के नाम का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। भाजपा की ओर से नाम की घोषणा के साथ ही जयपुर मेयर चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर भी विराम लग जाएगा।

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