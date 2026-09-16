फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jewelry worth crores missing after opening bags upon disembarking from the train news in hindi

सगाई में शामिल होने जा रही थीं महिलाएं: ट्रेन से उतरते ही बैग खोला तो गायब थे करोड़ों के गहने, कैसे हुई चोरी?

Wed, 16 Sep 2026 06:54 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकनेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकनेर Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 16 Sep 2026 06:54 PM IST
सार

बीकानेर-मदुरई एसी साप्ताहिक एक्सप्रेस में दो महिला यात्रियों के बैग से 65-70 तोला सोना, आधा किलो चांदी और सात-आठ लाख रुपये नकद चोरी हो गए। बीकानेर जीआरपी ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है।

विज्ञापन
Jewelry worth crores missing after opening bags upon disembarking from the train news in hindi
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मदुरई-बीकानेर एसी साप्ताहिक एक्सप्रेस में सफर कर रहीं दो महिला यात्रियों के बैग से एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत के सोने-चांदी के जेवर और सात-आठ लाख रुपये नकद चोरी होने का मामला सामने आया है। बीकानेर जीआरपी ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार के अनुसार, ट्रेन नंबर 22631 के बी-1 वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा के दौरान किसी अज्ञात बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया।

विज्ञापन


नागपुर स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ था परिवार
देसलसर निवासी विक्रम राजपुरोहित ने बीकानेर जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वरूड़ में मिठाई का व्यापार करता है। उनके माता-पिता और भाई-बहन वहीं रहते हैं। परिवार में आयोजित सगाई समारोह में शामिल होने के लिए उनकी मां मांगीदेवी और बहन डिंपल राजपुरोहित 11 सितंबर को नागपुर स्टेशन से नोखा के लिए ट्रेन में सवार हुई थीं। दोनों महिलाओं को बी-1 कोच में 25 और 28 नंबर की सीटें आवंटित थीं। उनके पास दो ट्रॉली बैग और तीन-चार अन्य बैग थे, जिन्हें उन्होंने सीट के नीचे सुरक्षित जगह पर रखा था। 12 सितंबर को नोखा स्टेशन पहुंचने के बाद परिजन उन्हें सामान सहित गांव ले गए।
विज्ञापन


पढ़ें: सीएम भजनलाल के गृह जिले में मेयर की कुर्सी का खेल पलटा: भाजपा के सामने निर्दलीय की चुनौती, कांग्रेस कहां?
विज्ञापन
विज्ञापन


बैग खोला तो गायब मिले जेवर और नकदी
गांव पहुंचने के बाद मांगीदेवी ने जब ट्रॉली बैग खोला तो उसमें रखे करीब 65 से 70 तोला सोने के आभूषण, लगभग आधा किलोग्राम चांदी के जेवर और सात-आठ लाख रुपये की नकदी गायब मिली। परिवार के अनुसार, सगाई समारोह के लिए ये आभूषण और नकदी साथ लाई जा रही थी। पीड़ित परिवार ने आशंका जताई कि रेल यात्रा के दौरान ही किसी अज्ञात चोर ने ट्रॉली बैग से जेवर और नकदी चोरी कर ली। इसके बाद 14 सितंबर को परिवार ने बीकानेर जीआरपी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही जीआरपी-आरपीएफ
जांच निरीक्षक नेहा राजपुरोहित के नेतृत्व में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। पुलिस की टीमें विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के दो दिन बाद भी पुलिस को मामले में कोई ठोस सुराग नहीं मिला है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed