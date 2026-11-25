राजस्थान के जैसलमेर जिले को महज 21 साल की उम्र में नई जिला प्रमुख मिलने जा रही हैं। पंचायतीराज चुनाव-2026 के तहत कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमारी को जिला प्रमुख पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है।नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके मुकाबले किसी अन्य प्रत्याशी ने दावेदारी पेश नहीं की। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने पर उनके निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया।जिला परिषद के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने पहले ही अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा दी थी। कुल 21 वार्डों में से 20 पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, जबकि भाजपा को केवल एक सीट से संतोष करना पड़ा। जिला प्रमुख का पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित था।कांग्रेस की ओर से इस वर्ग के चार सदस्य चुनाव जीतकर जिला परिषद पहुंचे थे। इनमें वार्ड 21 से संतोष कुमारी, वार्ड 9 से रतनाराम, वार्ड 4 से मानाराम और वार्ड 6 से कमलाराम शामिल थे।जिला प्रमुख पद के लिए कांग्रेस में चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बनते रहे। पोकरण क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य चुनी गईं 21 वर्षीय संतोष कुमारी को पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के खेमे का पसंदीदा चेहरा माना जा रहा था। वहीं, पूर्व विधायक रूपाराम मेघवाल के गुट की ओर से कमलाराम के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा था।दोनों खेमों के बीच पंचायत समितियों में प्रधान पदों को लेकर हुई बातचीत के बाद जिला प्रमुख के नाम पर सहमति बनी। इसके बाद संतोष कुमारी को कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया गया। नामांकन के दौरान उनके सामने किसी दूसरे प्रत्याशी के नहीं आने से उनका निर्वाचन निर्विरोध हो गया।जिला परिषद में महज एक वार्ड जीतने वाली भाजपा के लिए भी इस चुनाव में चुनौती पेश करना आसान नहीं था। पार्टी की एकमात्र विजेता करुणा कंवर सामान्य वर्ग से हैं, जबकि जिला प्रमुख का पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित था। ऐसे में भाजपा के पास आरक्षण की पात्रता के अनुसार कोई प्रत्याशी उपलब्ध नहीं था।संतोष कुमारी की उम्र महज 21 साल है। इतनी कम उम्र में जिला प्रमुख पद तक पहुंचना इस चुनाव की सबसे खास बातों में शामिल है। उनका निर्विरोध निर्वाचन जैसलमेर की जिला परिषद में कांग्रेस के मजबूत बहुमत और पार्टी के भीतर बनी सहमति का परिणाम माना जा रहा है।अब जिला प्रमुख के रूप में संतोष कुमारी के सामने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने, पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करने और जिला परिषद की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने की जिम्मेदारी होगी। कम उम्र में मिली इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बीच उनके कामकाज और नेतृत्व पर भी सभी की नजरें रहेंगी।