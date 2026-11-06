जयपुर: महिला आयोग की छत से कूदने की कोशिश, एडवोकेट की सूझबूझ से बची जान; पति की शिकायत लेकर लेकर पहुंची थी

जयपुर में महिला आयोग परिसर में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला आत्महत्या करने के इरादे से बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई। महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर आयोग पहुंची थी। उसका आरोप था कि पारिवारिक विवाद में उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसी परेशानी में उसने छत से कूदने की कोशिश की। हालांकि, मौके पर मौजूद एडवोकेट चरणजीत भाटी और कर्मचारियों की तत्परता से उसकी जान बच गई।

घटना टोंक रोड पर गांधी नगर मोड़ स्थित महिला आयोग परिसर में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे हुई। महिला के छत पर चढ़ने और कूदने की कोशिश करने की जानकारी मिलते ही परिसर में काम कर रहे वकीलों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इसी दौरान एडवोकेट चरणजीत भाटी ने महिला को पकड़ लिया। अन्य कर्मचारियों ने भी उसे सुरक्षित नीचे लाने में मदद की।

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सूचना मिलने पर ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ थाने ले गई। बाद में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। फैमिली कोर्ट ने महिला को ज्योति नगर थाना पुलिस की देखरेख में सौंपते हुए उसकी सुरक्षा और देखभाल के निर्देश दिए।

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कॉलेज से भागकर की थी शादी, तीन साल से चल रहा विवाद

पुलिस के अनुसार, महिला सवाई माधोपुर जिले के बामनवास की रहने वाली है। उसने करीब तीन साल पहले कॉलेज से भागकर एक युवक से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। महिला ने पति के खिलाफ ईस्ट महिला थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है।

महिला का आरोप है कि पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से वह काफी समय से परेशान है। इसी मामले में अपनी शिकायत लेकर वह महिला आयोग पहुंची थी।



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पीहर वालों ने भी घर से निकाला, रहने का ठिकाना नहीं

महिला ने पुलिस को बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते वह पहले से ही परेशान थी। जब वह अपने पीहर पहुंची तो परिजनों ने भी उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचा। इसी समस्या को लेकर वह महिला आयोग पहुंची थी, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं होने से वह निराश हो गई। इसके बाद उसने छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की।

पुलिस कर रही काउंसलिंग, रहने की व्यवस्था के प्रयास

ज्योति नगर थानाधिकारी गुंजन वर्मा ने बताया कि महिला से बातचीत की जा रही है और उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआती बातचीत में सामने आया कि उसके पास फिलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रहने की व्यवस्था कराने के प्रयास कर रही है। साथ ही उसकी काउंसलिंग भी करवाई जा रही है।